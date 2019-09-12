Виллиан: "Челси" может выиграть трофеи в этом сезоне"

Вингер "Челси" Виллиан уверен, что его команде по силам не остаться без трофеев в этом сезоне.

Оказавшись в условиях трансферного запрета и неопытным тренером в лице Фрэнка Лэмпарда, "синие" выиграли только один из четырех первых матчей нового сезона Премьер-Лиги.



Виллиан отлично понимает, насколько сложной будет эта кампания, но все равно верит, что "Челси" добьется успеха.



"Думаю, "Челси" может выиграть кое-какие трофеи в этом сезоне. Хотя я знаю, что сделать это в нынешнем сезоне будет тяжело — выигрывать трофеи всегда тяжело".



"Это сложно, когда ты теряешь игроков вроде Давида Луиса и Эдена Азара, но мы обладаем рядом классных молодых игроков, которые могут значительно прибавить и в будущем стать одними из лучших игроков в лиге. Думаю, у нас отличная команда".



"Однако "Челси" — это большой клуб, и его футболка тяжела. Когда "Челси" участвует в соревновании, то играет на победу".



"Какими бы игроками ты ни обладал, кто бы ни был тренером, каждый год мы хотим что-нибудь выигрывать, и я думаю, в этом году мы снова сможем это сделать", — сообщил Виллиан Sky Sports.