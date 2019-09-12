Виллиан: "Челси" может выиграть трофеи в этом сезоне"
Вингер "Челси" Виллиан уверен, что его команде по силам не остаться без трофеев в этом сезоне.
Оказавшись в условиях трансферного запрета и неопытным тренером в лице Фрэнка Лэмпарда, "синие" выиграли только один из четырех первых матчей нового сезона Премьер-Лиги.
Виллиан отлично понимает, насколько сложной будет эта кампания, но все равно верит, что "Челси" добьется успеха.
"Думаю, "Челси" может выиграть кое-какие трофеи в этом сезоне. Хотя я знаю, что сделать это в нынешнем сезоне будет тяжело — выигрывать трофеи всегда тяжело".
"Это сложно, когда ты теряешь игроков вроде Давида Луиса и Эдена Азара, но мы обладаем рядом классных молодых игроков, которые могут значительно прибавить и в будущем стать одними из лучших игроков в лиге. Думаю, у нас отличная команда".
"Однако "Челси" — это большой клуб, и его футболка тяжела. Когда "Челси" участвует в соревновании, то играет на победу".
"Какими бы игроками ты ни обладал, кто бы ни был тренером, каждый год мы хотим что-нибудь выигрывать, и я думаю, в этом году мы снова сможем это сделать", — сообщил Виллиан Sky Sports.
12.09.2019 15:00
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не может, а выиграет, долбоеб кучерявый.
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