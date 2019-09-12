"Юнайтед" присмотрел Пикфорда и Облака на замену Де Хеа
"Манчестер Юнайтед" присмотрел двух голкиперов на случай расставания со своим первым номером Давидом Де Хеа.
Как известно, действующий контракт Де Хеа истекает уже следующим летом, и в январе у "красных дьяволов" будет последняя возможность выручить за Давида хоть какие-нибудь деньги, если к тому времени 28-летний испанец не заключит новую сделку.
"Юнайтед" уже давно предлагает Де Хеа подписать новый контракт и стать самым высокооплачиваемым голкипером мира, однако Давид уже несколько месяцев находится в неважной форме и раз за разом дает повод клубу задуматься об отзыве этого роскошного предложения.
Так или иначе, но The Athletic утверждает, что на "Олд Траффорд" по-прежнему достаточно высоко оценивают вероятность расставания с Де Хеа — если не в январе, то по окончании сезона.
Учитывая это, "Юнайтед" обратился на рынок в поисках голкиперов, которые могли бы принять свитер с первым номером от Давида.
В первую очередь внимание "дьяволов" привлек страж ворот "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд. "Юнайтед" находится под впечатлением от того, насколько он развил навык игры ногами.
Вторая потенциальная цель "Юнайтед" — словенский голкипер "Атлетико" Ян Облак, который тоже находится под наблюдением скаутов "дьяволов".
12.09.2019 14:00
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Последние комментарии:
Почему все так помешались на вратарской игре ногами? Лет 5-6 назад об этом вообще никто не говорил, и не требовал от вратарей хорошо играть ногами. И всё было в порядке. Вот хоть убейте, ну не понимаю я, зачем вратарю играть ногами как полевой игрок? Гвардиола начал, все подхватили и понеслась. До сих пор убеждён, что игра ногами от вратарей - не такая уж и крутая опция. Главное - чтоб мячи тащил.
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нахуй этот пикфорд не всрался, дыркач похлеще кепы. только облак
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