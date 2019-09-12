"Юнайтед" присмотрел Пикфорда и Облака на замену Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" присмотрел двух голкиперов на случай расставания со своим первым номером Давидом Де Хеа.

Как известно, действующий контракт Де Хеа истекает уже следующим летом, и в январе у "красных дьяволов" будет последняя возможность выручить за Давида хоть какие-нибудь деньги, если к тому времени 28-летний испанец не заключит новую сделку.



"Юнайтед" уже давно предлагает Де Хеа подписать новый контракт и стать самым высокооплачиваемым голкипером мира, однако Давид уже несколько месяцев находится в неважной форме и раз за разом дает повод клубу задуматься об отзыве этого роскошного предложения.



Так или иначе, но The Athletic утверждает, что на "Олд Траффорд" по-прежнему достаточно высоко оценивают вероятность расставания с Де Хеа — если не в январе, то по окончании сезона.



Учитывая это, "Юнайтед" обратился на рынок в поисках голкиперов, которые могли бы принять свитер с первым номером от Давида.



В первую очередь внимание "дьяволов" привлек страж ворот "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд. "Юнайтед" находится под впечатлением от того, насколько он развил навык игры ногами.



Вторая потенциальная цель "Юнайтед" — словенский голкипер "Атлетико" Ян Облак, который тоже находится под наблюдением скаутов "дьяволов".