Сборная Англии может уйти с поля в матче с Болгарией

Игроки сборной Англии обсудят уход с поля в случае расистских оскорблений во время выездного матча против Болгарии в следующем месяце в рамках отбора к Евро-2020.

Недавно УЕФА наказал болгарскую Федерацию футбола за расистское поведение фанатов в матчах против Косово и Чехии в июне.



Английские футболисты опасаются, что болгарские болельщики не сделают для них исключение, несмотря на принятые УЕФА меры.



Sky Sports удалось выяснить, что внутри команды Гарета Саутгейта готовы дать жесткий отпор, если во время матча в Софии 14 октября со стороны местных фанатов последуют оскорбления расистского характера.



Английские игроки планируют организовать специальную встречу на своей базе в "Сент-Джордж Парк", чтобы обсудить, будет ли уход с поля прямо во время матча правильной реакцией на расизм.