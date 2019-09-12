Сборная Англии может уйти с поля в матче с Болгарией

Сборная Англии Игроки сборной Англии обсудят уход с поля в случае расистских оскорблений во время выездного матча против Болгарии в следующем месяце в рамках отбора к Евро-2020.

Недавно УЕФА наказал болгарскую Федерацию футбола за расистское поведение фанатов в матчах против Косово и Чехии в июне.

Английские футболисты опасаются, что болгарские болельщики не сделают для них исключение, несмотря на принятые УЕФА меры.

Sky Sports удалось выяснить, что внутри команды Гарета Саутгейта готовы дать жесткий отпор, если во время матча в Софии 14 октября со стороны местных фанатов последуют оскорбления расистского характера.

Английские игроки планируют организовать специальную встречу на своей базе в "Сент-Джордж Парк", чтобы обсудить, будет ли уход с поля прямо во время матча правильной реакцией на расизм.


Метки расизм, сборная Англии, сборная Болгарии

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2019 13:00

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  1. gidro-met 12.09.2019 15:24 # gidro-met
    может себе позволить. очковый отрыв жи

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  2. bonapaart 12.09.2019 15:01 # bonapaart
    Дол_боебы какие-то

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  3. moneymaker 12.09.2019 14:45 # moneymaker
    Узнай я эту новость и будь я болгарином, обязательно бы засрал чушек черножопых)

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  4. van-der-slav 12.09.2019 14:32 # van-der-slav
    Что они покажут этим уходом? Расисты будут только рады что обиженки свалили с поля, значит их оскорбления работают

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  5. bes-ter 12.09.2019 13:55 # bes-ter
    Ой какие нежинки... боятся оскорблений;)

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  6. ganinilyha 12.09.2019 13:06 # ganinilyha
    Школа майнд(фюрер)_контроля

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