"Реал" планирует покупку Канте за 100 млн. фунтов

Нголо Канте Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан включил полузащитника "Челси" Нголо Канте в список своих трансферных целей на следующее лето.

Напомним, лишь минувшим летом "Реал" забрал у "синих" их лучшего игрока. У Эдена Азара оставался только один год по контракту, поэтому "Челси" был вынужден пойти на сделку с испанским грандом, как за 12 месяцев перед этим пошел на продажу голкипера Тибо Куртуа в Мадрид.

В будущем за счет бонусов стоимость Азара может вырасти до 150 миллионов фунтов, однако "Челси" еще даже не начал тратить эти деньги из-за трансферного запрета ФИФА.

Как стало известно авторитетному изданию The Athletic от своих источников, "Реал" уже планирует новый рейд на "Стэмфорд Бридж".

Зидан сообщил своим боссам, что те должны приложить максимум усилий для приобретения Канте. Зинедин убежден, что его соотечественник, зарекомендовавший себя одним из лучших опорников мира, поможет "Реалу" восстановить свое доминирующее положение в европейском футболе.

Изначально Зидан хотел видеть Канте в Мадриде еще минувшим летом, но затем смирился с тем, что осуществить этот трансфер одновременно с покупкой Азара будет невозможно.

Сообщается, что "Реал" может предложить за 28-летнего игрока сборной Франции около 100 миллионов фунтов. Однако в борьбе за Нголо "сливочные" рискуют столкнуться с конкуренцией других клубов, включая ПСЖ.


Метки Канте, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2019 12:50

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Последние комментарии:




  1. cristean2 12.09.2019 15:13 # cristean2
    Совсем ох.уели мрази

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  2. thegodfather 12.09.2019 15:11 # thegodfather
    ладно, у вас тут скучно
    можно было и не заходить
    всем пока. Ебитесь в жопу дальше, пидорки колбасные

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  3. thegodfather 12.09.2019 15:05 # thegodfather
    Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас признался, что он не чувствует себя счастливым во Франции и скучает о времени, проведенном в лондонском "Челси".

    "Я думаю, что с этим ничего не может сравниться. Да, я всегда мечтал играть за "Барселону", но по-настоящему счастлив я был в Лондоне, выступая за "Челси". Да, Арсенал и каталонский клуб будут навсегда в моем сердце, но время, проведенное на "Стэмфорд Бридж", делало меня счастливым", - заявил Фабрегас.

    Источник: http://fapl.ru/posts/73315/?c=1



    красиво писюкает в ебла ггшкам

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  4. thegodfather 12.09.2019 15:02 # thegodfather
    волки эвей
    валя хоум
    колбаса хоум

    ехехех, лэмпсу гайки.

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  5. thegodfather 12.09.2019 14:56 # thegodfather
    вот так и не вспомню, кого могли у Челси забрать из лидеров, за все время, что болею за клуб. Только Азар на ум приходит. Но на то была воля игрока и его детская мечта, не более.
    Чехи, Луизы и т.д. отданы по причине неликвида, они не проходили в состав и т.д.

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  6. thegodfather 12.09.2019 14:54 # thegodfather
    Челси никогда не продает своих лидеров, никогда, по своей воле.
    Но Челси иногда может отдать своих игроков, если те просят и хотят уйти. Это разные вещи.
    Если игрок просится на выход - его отпускают. Без желания игрока Челси никогда не продает игроков ради наживы.
    А все почему? Потому что Челси великий клуб великих людей. Но иногда у игроков есть мечты, по типу перехода азара в реал. Но давайте будем честны. Это единичный случай. У Канте такой мечты нету, следовательно он легенда челси и до конца своих дней проф футболера будет бегать в синей майке. ТАкие дела.

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  7. ry-l 12.09.2019 14:42 # ry-l
    400 и по рукам

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  8. gerrard08 12.09.2019 14:41 # gerrard08
    Для реала, на удивление это может стать очень умной и охеренной покупкой, хоть у них и есть Каземиро.
    Но для челси это уже вопрос престижа должен быть, ибо последний топ в команде.

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  9. selfish 12.09.2019 14:41 # selfish
    ЕВ
    Г
    Е
    Н
    И
    Й

    (ответить)

  10. lampard78 12.09.2019 14:27 # lampard78
    Он не смог уговорить боссов даже на то, чтобы купить Погба, который рвался в Реал как бешеный. Купить Канте, который вообще никуда не рвётся и у которого контракт до лета 2023 года - задача вообще невыполнимая. Из рубрики "хотелки Зидана".

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  11. alexomck 12.09.2019 14:07 # alexomck
    Эрреру упустили, теперь только Канте из фарма забирать

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  12. slash-lfc 12.09.2019 14:06 # slash-lfc
    Кажется, мы стали забывать, что
    Алекс Сандро поссал! Лукаку поссал! Бонуччи поссал! Соланке поссал! Ван Дейк поссал! Толиссо поссал! Хамес поссал! Менди поссал! Матич поссал! Чалоба поссал! Коста поссал! Фелипе Луис поссал! Чемберлейн поссал!Кэхилл поссал! Калаш поссал! Куртуа поссал! Азар поссал! Давид Луиз поссал!

    (ответить)

  13. caxar 12.09.2019 14:00 # caxar
    пудель

    (ответить)

  14. caxar 12.09.2019 13:51 # caxar
    Без Кортоноса неполный список

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  15. mixmaster 12.09.2019 13:46 # mixmaster
    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/stringer/2570778.html
    обновленный рейтинг клубов

    (ответить)

  16. parfirchik 12.09.2019 13:46 # parfirchik
    Пенсы трамплиеры.

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  17. thegodfather 12.09.2019 13:45 # thegodfather
    ага, а писю в ротик не?

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  18. caxar 12.09.2019 13:42 # caxar
    Манчестер Сити
    Ливерпоол
    Лестер

    пропасть

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  19. caxar 12.09.2019 13:37 # caxar
    Шолса реально скатилась на уровень Эвертона и Волков. Нормаз

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  20. slash-lfc 12.09.2019 13:36 # slash-lfc
    Щольсбери не продаёт своих лидеров (с) кокой-то гпинз с мочой из уст.

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