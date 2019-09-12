"Реал" планирует покупку Канте за 100 млн. фунтов

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан включил полузащитника "Челси" Нголо Канте в список своих трансферных целей на следующее лето.

Напомним, лишь минувшим летом "Реал" забрал у "синих" их лучшего игрока. У Эдена Азара оставался только один год по контракту, поэтому "Челси" был вынужден пойти на сделку с испанским грандом, как за 12 месяцев перед этим пошел на продажу голкипера Тибо Куртуа в Мадрид.



В будущем за счет бонусов стоимость Азара может вырасти до 150 миллионов фунтов, однако "Челси" еще даже не начал тратить эти деньги из-за трансферного запрета ФИФА.



Как стало известно авторитетному изданию The Athletic от своих источников, "Реал" уже планирует новый рейд на "Стэмфорд Бридж".



Зидан сообщил своим боссам, что те должны приложить максимум усилий для приобретения Канте. Зинедин убежден, что его соотечественник, зарекомендовавший себя одним из лучших опорников мира, поможет "Реалу" восстановить свое доминирующее положение в европейском футболе.



Изначально Зидан хотел видеть Канте в Мадриде еще минувшим летом, но затем смирился с тем, что осуществить этот трансфер одновременно с покупкой Азара будет невозможно.



Сообщается, что "Реал" может предложить за 28-летнего игрока сборной Франции около 100 миллионов фунтов. Однако в борьбе за Нголо "сливочные" рискуют столкнуться с конкуренцией других клубов, включая ПСЖ.