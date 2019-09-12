"Реал" планирует покупку Канте за 100 млн. фунтов
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан включил полузащитника "Челси" Нголо Канте в список своих трансферных целей на следующее лето.
Напомним, лишь минувшим летом "Реал" забрал у "синих" их лучшего игрока. У Эдена Азара оставался только один год по контракту, поэтому "Челси" был вынужден пойти на сделку с испанским грандом, как за 12 месяцев перед этим пошел на продажу голкипера Тибо Куртуа в Мадрид.
В будущем за счет бонусов стоимость Азара может вырасти до 150 миллионов фунтов, однако "Челси" еще даже не начал тратить эти деньги из-за трансферного запрета ФИФА.
Как стало известно авторитетному изданию The Athletic от своих источников, "Реал" уже планирует новый рейд на "Стэмфорд Бридж".
Зидан сообщил своим боссам, что те должны приложить максимум усилий для приобретения Канте. Зинедин убежден, что его соотечественник, зарекомендовавший себя одним из лучших опорников мира, поможет "Реалу" восстановить свое доминирующее положение в европейском футболе.
Изначально Зидан хотел видеть Канте в Мадриде еще минувшим летом, но затем смирился с тем, что осуществить этот трансфер одновременно с покупкой Азара будет невозможно.
Сообщается, что "Реал" может предложить за 28-летнего игрока сборной Франции около 100 миллионов фунтов. Однако в борьбе за Нголо "сливочные" рискуют столкнуться с конкуренцией других клубов, включая ПСЖ.
12.09.2019 12:50
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Последние комментарии:
Совсем ох.уели мрази
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ладно, у вас тут скучно
можно было и не заходить
всем пока. Ебитесь в жопу дальше, пидорки колбасные
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Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас признался, что он не чувствует себя счастливым во Франции и скучает о времени, проведенном в лондонском "Челси".
"Я думаю, что с этим ничего не может сравниться. Да, я всегда мечтал играть за "Барселону", но по-настоящему счастлив я был в Лондоне, выступая за "Челси". Да, Арсенал и каталонский клуб будут навсегда в моем сердце, но время, проведенное на "Стэмфорд Бридж", делало меня счастливым", - заявил Фабрегас.
Источник: http://fapl.ru/posts/73315/?c=1
красиво писюкает в ебла ггшкам
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волки эвей
валя хоум
колбаса хоум
ехехех, лэмпсу гайки.
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вот так и не вспомню, кого могли у Челси забрать из лидеров, за все время, что болею за клуб. Только Азар на ум приходит. Но на то была воля игрока и его детская мечта, не более.
Чехи, Луизы и т.д. отданы по причине неликвида, они не проходили в состав и т.д.
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Челси никогда не продает своих лидеров, никогда, по своей воле.
Но Челси иногда может отдать своих игроков, если те просят и хотят уйти. Это разные вещи.
Если игрок просится на выход - его отпускают. Без желания игрока Челси никогда не продает игроков ради наживы.
А все почему? Потому что Челси великий клуб великих людей. Но иногда у игроков есть мечты, по типу перехода азара в реал. Но давайте будем честны. Это единичный случай. У Канте такой мечты нету, следовательно он легенда челси и до конца своих дней проф футболера будет бегать в синей майке. ТАкие дела.
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400 и по рукам
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Для реала, на удивление это может стать очень умной и охеренной покупкой, хоть у них и есть Каземиро.
Но для челси это уже вопрос престижа должен быть, ибо последний топ в команде.
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ЕВ
Г
Е
Н
И
Й
(ответить)
Он не смог уговорить боссов даже на то, чтобы купить Погба, который рвался в Реал как бешеный. Купить Канте, который вообще никуда не рвётся и у которого контракт до лета 2023 года - задача вообще невыполнимая. Из рубрики "хотелки Зидана".
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Эрреру упустили, теперь только Канте из фарма забирать
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Кажется, мы стали забывать, что
Алекс Сандро поссал! Лукаку поссал! Бонуччи поссал! Соланке поссал! Ван Дейк поссал! Толиссо поссал! Хамес поссал! Менди поссал! Матич поссал! Чалоба поссал! Коста поссал! Фелипе Луис поссал! Чемберлейн поссал!Кэхилл поссал! Калаш поссал! Куртуа поссал! Азар поссал! Давид Луиз поссал!
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пудель
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Без Кортоноса неполный список
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https://www.sports.ru/tribuna/blogs/stringer/2570778.html
обновленный рейтинг клубов
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Пенсы трамплиеры.
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ага, а писю в ротик не?
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Манчестер Сити
Ливерпоол
Лестер
пропасть
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Шолса реально скатилась на уровень Эвертона и Волков. Нормаз
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Щольсбери не продаёт своих лидеров (с) кокой-то гпинз с мочой из уст.
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