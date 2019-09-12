Саутгейт открыт к возвращению Варди в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что дверь в национальную команду открыта для нападающего "Лестера" Джейми Варди.

Напомним, Варди завершил международную карьеру после Чемпионата Мира в 2018 году. В то время Харри Кейн уже утвердился основным нападающим англичан, и Джейми решил, что ему нет смысла напрягаться, если он не будет играть регулярно.



С тех пор Варди словно обрел второе дыхание. В новом сезоне Премьер-Лиги Джейми забил три гола в четырех матчах, и Саутгейт допускает, что ветеран еще вернется в сборную в преддверии Евро-2020.



"То, насколько хорошо он играет, очевидно. Когда он принимал это решение, мы не стали закрывать дверь между нами. Он не видел смысла вызываться в сборную в этом возрасте, если не будет выходить в стартовом составе, и я могу это понять".



"Кроме того, мы хотели посмотреть развивающихся игроков помоложе. Поэтому я не вижу смысла немедленно его возвращать, но что касается будущего, то дверь для него не закрыта — он остается игроком топ-уровня и продолжает забивать важные голы в больших матчах".



"Также он обладает характером, который нам нравится, поэтому да, дверь всегда открыта между нами", — цитирует Саутгейта Daily Mail.