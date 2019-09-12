Уилфрид Заха уволил своего агента

Уилфрид Заха Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха уволил своего агента, который не смог организовать его трансфер минувшим летом.

Минувшим летом своим предложения о покупке Захи сделали "Арсенал" и "Эвертон", а сам Уилфрид подал прошение о трансфере. Но этого оказалось недостаточно, чтобы "орлы" отпустили своего лучшего игрока.

Когда трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрылось, пресса принялась сватать Заху в европейские клубы, включая ПСЖ, дортмундскую "Боруссию" и "Наполи", однако Уилфрид так и остался на "Селхерст Парк".

Как стало известно The Times, после столь разочаровывающего периода 26-летний вингер сборной Кот-д'Ивуара в письменной форме уведомил своего агента Уила Солтхауза о прекращении сотрудничества.

Отметим, что Солтхауз и его агентство USM находятся в хороших отношениях с президентом "Пэлас" Стивом Пэришем. Вместе они провернули не один трансфер за последние годы, включая переход защитника Аарона Ван-Биссаки в "Манчестер Юнайтед" за 50 миллионов фунтов минувшим летом.


Метки Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2019 11:00

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  1. makeewadim 12.09.2019 11:18 # makeewadim
    Вполне адекватно.. только подобные замашки и капризы уже диагноз и возможность поразмыслить для будущего клуба, нужен ли им - второй поба.

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  2. chr1s8rown 12.09.2019 11:08 # chr1s8rown
    правионое решение
    бисаку можно ему нельзя

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  3. mixmaster 12.09.2019 11:05 # mixmaster
    зимой в Арсенал, вместо мхитаряна

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