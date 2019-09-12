Уилфрид Заха уволил своего агента
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха уволил своего агента, который не смог организовать его трансфер минувшим летом.
Минувшим летом своим предложения о покупке Захи сделали "Арсенал" и "Эвертон", а сам Уилфрид подал прошение о трансфере. Но этого оказалось недостаточно, чтобы "орлы" отпустили своего лучшего игрока.
Когда трансферное окно в Премьер-Лиге уже закрылось, пресса принялась сватать Заху в европейские клубы, включая ПСЖ, дортмундскую "Боруссию" и "Наполи", однако Уилфрид так и остался на "Селхерст Парк".
Как стало известно The Times, после столь разочаровывающего периода 26-летний вингер сборной Кот-д'Ивуара в письменной форме уведомил своего агента Уила Солтхауза о прекращении сотрудничества.
Отметим, что Солтхауз и его агентство USM находятся в хороших отношениях с президентом "Пэлас" Стивом Пэришем. Вместе они провернули не один трансфер за последние годы, включая переход защитника Аарона Ван-Биссаки в "Манчестер Юнайтед" за 50 миллионов фунтов минувшим летом.
12.09.2019 11:00
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Последние комментарии:
Вполне адекватно.. только подобные замашки и капризы уже диагноз и возможность поразмыслить для будущего клуба, нужен ли им - второй поба.
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правионое решение
бисаку можно ему нельзя
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зимой в Арсенал, вместо мхитаряна
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