Ван дер Сар не собирается в "Юнайтед"
Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар заявил, что по-прежнему предан своему клубу и не собирается в "Манчестер Юнайтед".
На днях издание Daily Mirror назвало Ван дер Сара целью номер один "красных дьяволов" на роль спортивного директора.
Однако Эдвин не собирается возвращаться в клуб, ворота которого он защищал с 2005 и до завершения своей игровой карьеры в 2011 году. Ван дер Сар чувствует, что его миссия в Амстердаме еще не завершена.
"Нет, я сосредоточен на своей работе исполнительным директором "Аякса".
"Мы великолепно выступили в Европе в прошлом году, а также выиграли лигу в Голландии. Мы хотим, чтобы "Аякс" вышел на более высокий европейский уровень и вернулся бы в элиту. Над этим мы и работаем".
"Я наслаждаюсь своим пребыванием в "Аяксе". В прошлом году мы прикоснулись к топ-уровню, и мы должны создать себе возможность остаться там", — цитирует Ван дер Сара Goal.
12.09.2019 10:00
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так мю может и до уровня челси докатиться
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ВДС всегда отличало умное выражение лица
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