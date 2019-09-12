Ван дер Сар не собирается в "Юнайтед"

Эдвин Ван дер Сар Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван дер Сар заявил, что по-прежнему предан своему клубу и не собирается в "Манчестер Юнайтед".

На днях издание Daily Mirror назвало Ван дер Сара целью номер один "красных дьяволов" на роль спортивного директора.

Однако Эдвин не собирается возвращаться в клуб, ворота которого он защищал с 2005 и до завершения своей игровой карьеры в 2011 году. Ван дер Сар чувствует, что его миссия в Амстердаме еще не завершена.

"Нет, я сосредоточен на своей работе исполнительным директором "Аякса".

"Мы великолепно выступили в Европе в прошлом году, а также выиграли лигу в Голландии. Мы хотим, чтобы "Аякс" вышел на более высокий европейский уровень и вернулся бы в элиту. Над этим мы и работаем".

"Я наслаждаюсь своим пребыванием в "Аяксе". В прошлом году мы прикоснулись к топ-уровню, и мы должны создать себе возможность остаться там", — цитирует Ван дер Сара Goal.


Метки Аякс, Ван дер Сар, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 12.09.2019 10:31 # mixmaster
    так мю может и до уровня челси докатиться

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  2. gidro-met 12.09.2019 10:18 # gidro-met
    ВДС всегда отличало умное выражение лица

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