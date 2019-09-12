Руководство Премьер-Лиги хочет расширить использование VAR

Глава судейского корпуса Майк Райли был вызван к руководству Премьер-Лиги по поводу более активного использования системы VAR.

Как известно, этот сезон — первый, когда система видеопомощи рефери используется в матчах высшего английского дивизиона.



Обслуживающий матч Премьер-Лиги арбитр может обратиться к VAR только в четырех случаях: при голах, при решениях насчет пенальти, в эпизодах с прямой красной карточкой и, наконец, если перепутает игроков.



Но уже в четырех первых турах было немало значимых игровых инцидентов, которые не подходят ни под один из этих четырех критериев, но в которых система VAR очень бы пригодилась. Порой рефери просто не имеет повода обратиться к помощникам в видеостудии за подсказкой.



Как сообщает Daily Mail, теперь боссы Премьер-Лиги оказывают давление на Майка Райли, чтобы понизить барьер, когда рефери может обратиться к VAR.



В данный момент есть ощущение, что рефери изначально настроены как можно меньше прибегать к VAR, дабы не затягивать игру и не создавать паузы, которые так не нравятся болельщикам.