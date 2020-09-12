Каррагер по-прежнему считает "Сити" фаворитом сезона

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер продолжает считать "Манчестер Сити" фаворитом этого сезона Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" прекрасно начал новую кампанию, выиграв все четыре первых матча в Премьер-Лиге, и сейчас возглавляет таблицу, на два очка опережая "Сити".



Каррагер не сомневается в способности команды Юргена Клоппа опередить действующего чемпиона к финишу, однако пока расценивает шансы "горожан" на титул выше.



"Думаю, пока слегка рано. Думаю, нам, наверное, стоит дождаться Рождества".



"Мне кажется, что около Рождества "Ливерпуль" и "Сити" будут иметь большой отрыв, тогда как в данный момент отрыв не выглядит значительным".



"Но я по-прежнему считают "Сити" фаворитом и лучшей командой в Премьер-Лиги на данный момент, потому что они выиграли Премьер-Лигу и доказали свое превосходство в прошлом сезоне".



"Поэтому, думаю, это "Ливерпулю" придется искать способ превзойти "Сити", но они более чем способны", — цитирует Каррагера Goal.