Саутгейт: "Стерлинг может стать лучшим в мире игроком"

Гарет Саутгейт и Рахим Стерлинг Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может стать лучшим в мире игроком.

24-летний Стерлинг выдающимся образом начал новый сезон, забивая и ассистируя не только за свой клуб, но и за национальную команду.

В данный момент 32-летний Лионель Месси и 34-летний Криштиану Роналду вступают в заключительную фазу своих карьер, и Саутгейт видит в этом шанс для Рахима поспорить за звание футболиста номер один.

"Способен ли он стать лучшим футболистом в мире? Он сам обеспечил себе все шансы для этого".

"Естественно, вокруг есть другие выдающиеся игроки вроде Азара, Де Брюйне, Месси и Роналду. Но он обладает подходящим драйвом, профессионализмом и способностями. Он силен физически и духом для столь малогабаритного парня", — цитирует Саутгейта Daily Mail.


Метки Манчестер Сити, Саутгейт, сборная Англии, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. qwerd 12.09.2019 07:58 # qwerd
    Да, он очень хорош, но игрок, допускающий столько ошибок не станет лучшим никогда. Слишком часто запарывает моменты и пасы его перехватывают

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  2. felixok 12.09.2019 07:34 # felixok
    Он уже звезда, тут не поспоришь. Совместные тренировки с Суаресом и Агуеро дают о себе знать

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