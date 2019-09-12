Саутгейт: "Стерлинг может стать лучшим в мире игроком"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может стать лучшим в мире игроком.
24-летний Стерлинг выдающимся образом начал новый сезон, забивая и ассистируя не только за свой клуб, но и за национальную команду.
В данный момент 32-летний Лионель Месси и 34-летний Криштиану Роналду вступают в заключительную фазу своих карьер, и Саутгейт видит в этом шанс для Рахима поспорить за звание футболиста номер один.
"Способен ли он стать лучшим футболистом в мире? Он сам обеспечил себе все шансы для этого".
"Естественно, вокруг есть другие выдающиеся игроки вроде Азара, Де Брюйне, Месси и Роналду. Но он обладает подходящим драйвом, профессионализмом и способностями. Он силен физически и духом для столь малогабаритного парня", — цитирует Саутгейта Daily Mail.
12.09.2019 07:00
Просмотров: 418
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да, он очень хорош, но игрок, допускающий столько ошибок не станет лучшим никогда. Слишком часто запарывает моменты и пасы его перехватывают
(ответить)
Он уже звезда, тут не поспоришь. Совместные тренировки с Суаресом и Агуеро дают о себе знать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий