Мертезакер хочет сохранить наследие Венгера в "Арсенале"

Глава академии "Арсенала" Пер Мертезакер заявил, что хочет сохранить наследие Арсена Венгера в клубе.

В последнее время от эры Венгера на "Эмирейтс" остается все меньше следов: клуб полностью обновил структуру управления, поменялись игроки, Унаи Эмери исповедует другой стиль игры.



В сложившихся условиях Мертезакер ощущает себя носителем славных традиций прошлого, надеясь сохранить их в клубе через работу с молодежью.



"Я просто хочу сохранить его (Венгера) наследие и отблагодарить его за все то, что он сделал для меня и для клуба. Я хочу, чтобы этот клуб совершил реальный рывок к трофеям, как мы того ожидаем".



"Я хочу, чтобы мы снова соответствовали моему уровню. Это то, к чему я стремлюсь. Арсен создал такие ожидания в этом клубе, он оформил профиль этого клуба".



"Лично я рос в совершенно других условиях, в маленьком городе в Германии. Теперь я в Лондоне и забочусь о 180 парнях, которые думают про себя, что являются тем одним процентом, что смогут заиграть на профессиональном уровне. Мне приходится иметь с этим дело каждый день. Как я справляюсь? Остаюсь верен себе и никогда не лгу".



"Я говорю им, что они лишь могут стать этим одним процентом. Потому что каждый думает, что они и есть этот один процент. Их агенты и родители так думают", — цитирует Мертезакера The Telegraph.