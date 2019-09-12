Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм назвал свой голевой ориентир на этот сезон Премьер-Лиги.

В четырех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги 21-летний Абрахэм забил четыре мяча. Это его первые голы за родной клуб.



В прошлой кампании, выступая за "Астон Виллу" на правах аренды, Тэмми наколотил 26 мячей в Чемпионшипе. Похожую результативность англичанин надеется демонстрировать и в Премьер-Лиге.



"Знаете, я всегда говорю себе, что хочу забить примерно столько же голов, как и в прошлом сезоне. Если я смогу хоть немного приблизиться к своим показателям прошлого сезона, это будет великолепный год для меня", — цитирует Абрахэма Evening Standard.