Абрахэм назвал свой голевой ориентир на этот сезон
Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм назвал свой голевой ориентир на этот сезон Премьер-Лиги.
В четырех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги 21-летний Абрахэм забил четыре мяча. Это его первые голы за родной клуб.
В прошлой кампании, выступая за "Астон Виллу" на правах аренды, Тэмми наколотил 26 мячей в Чемпионшипе. Похожую результативность англичанин надеется демонстрировать и в Премьер-Лиге.
"Знаете, я всегда говорю себе, что хочу забить примерно столько же голов, как и в прошлом сезоне. Если я смогу хоть немного приблизиться к своим показателям прошлого сезона, это будет великолепный год для меня", — цитирует Абрахэма Evening Standard.
12.09.2019 00:05
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