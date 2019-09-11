Венгер не верит, что "Юнайтед" может выиграть Премьер-Лигу

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не верит в шансы "Манчестер Юнайтед" выиграть Премьер-Лигу.

Из четырех первых матчей нового сезона "красные дьяволы" выиграли лишь один, также потерпев одно поражение и дважды сыграв вничью.



Венгер чувствует, что "Юнайтед" встал на правильный путь при Оле Гуннаре Сульшере, но все еще находится в начале этого пути, чтобы претендовать на большие цели.



"Когда смотришь на "Манчестер Юнайтед", ты видишь один из примеров команды, у которой есть бесспорный потенциал. Но они не нашли коллективный способ его реализовать".



"Возможно, эти игроки недостаточно зрелы, чтобы продолжать играть так, как должна играть команда вроде "Манчестер Юнайтед". Это остается под вопросом".



"У тебя есть ощущение, что что-то намечается, но это пока не готовый продукт. Когда смотришь за их игрой, ты не видишь кандидата, способного побороться за чемпионство".



"Смогут ли они повторить то, чего Гиггз, Скоулз, Бекхэм добивались годами? Лично я не уверен в этом", — сообщил Венгер beIN Sports.