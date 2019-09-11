Венгер не верит, что "Юнайтед" может выиграть Премьер-Лигу

Арсен Венгер Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не верит в шансы "Манчестер Юнайтед" выиграть Премьер-Лигу.

Из четырех первых матчей нового сезона "красные дьяволы" выиграли лишь один, также потерпев одно поражение и дважды сыграв вничью.

Венгер чувствует, что "Юнайтед" встал на правильный путь при Оле Гуннаре Сульшере, но все еще находится в начале этого пути, чтобы претендовать на большие цели.

"Когда смотришь на "Манчестер Юнайтед", ты видишь один из примеров команды, у которой есть бесспорный потенциал. Но они не нашли коллективный способ его реализовать".

"Возможно, эти игроки недостаточно зрелы, чтобы продолжать играть так, как должна играть команда вроде "Манчестер Юнайтед". Это остается под вопросом".

"У тебя есть ощущение, что что-то намечается, но это пока не готовый продукт. Когда смотришь за их игрой, ты не видишь кандидата, способного побороться за чемпионство".

"Смогут ли они повторить то, чего Гиггз, Скоулз, Бекхэм добивались годами? Лично я не уверен в этом", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Венгер, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. unclearness 11.09.2019 23:42 # unclearness
    дед продолжает мокать манков мордой в говнецо, хотя им не прывикать

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  2. kipeloff89 11.09.2019 23:30 # kipeloff89
    Венгер не верит, что Ходжсон-Обои заиграет в Челси на топ-уровне

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  3. reams 11.09.2019 23:29 # reams
    мю можно сказать в говне, а он по старой памяти их все унижает, прекрати старый, хех

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  4. liverbro 11.09.2019 23:22 # liverbro
    Да даже фаны мю об этом знают

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  5. januzaj00 11.09.2019 23:16 # januzaj00
    Это даже самые отбитые фаны мю понимают. Нафига из этого новость дня делать

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  6. royal-arsenal 11.09.2019 23:12 # royal-arsenal
    норм соберёт Венгер

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  7. selfish 11.09.2019 23:03 # selfish
    Моур просто гений!

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