Рахим Стерлинг будет сотрудничать с Pepsi

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг станет лицом рекламной кампании Pepsi.

Ранее в этом году пресса сообщала, что крупнейшие мировые бренды, включая Air Jordan, выстроились в очередь, чтобы стать персональными спонсорами 24-летнего Стерлинга.

По информации The Telegraph, в скором времени Рахим также подпишет однолетний контракт с Pepsi и вместе с Лионелем Месси и Полем Погба станет лицом масштабной рекламной кампании, посвященной Евро-2020.

Сотрудничество с такой известной компанией станет подтверждением статуса Стерлинга как футбольной звезды мирового масштаба. Таким образом, Рахим последует примеру своего соотечественника Дэвида Бекхэма, почти 20 лет назад прочно связавшего свой персональный бренд с Pepsi.

Добавим, что в "Сити" Рахим получает 300 тысяч фунтов в неделю по контракту до 2023 года. В обозримом будущем зарплата в клубе может превратиться в малую долю от общего заработка Стерлинга.


Метки Pepsi, Манчестер Сити, спонсоры, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 190

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 11.09.2019 22:07 # liverpool1892est
    Молодец Рахим...мегатопарь

    (ответить)

  2. ezh28 11.09.2019 22:06 # ezh28
    Обезьяне на бананы теперь хватит.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: