Рахим Стерлинг будет сотрудничать с Pepsi

Вингер "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг станет лицом рекламной кампании Pepsi.

Ранее в этом году пресса сообщала, что крупнейшие мировые бренды, включая Air Jordan, выстроились в очередь, чтобы стать персональными спонсорами 24-летнего Стерлинга.



По информации The Telegraph, в скором времени Рахим также подпишет однолетний контракт с Pepsi и вместе с Лионелем Месси и Полем Погба станет лицом масштабной рекламной кампании, посвященной Евро-2020.



Сотрудничество с такой известной компанией станет подтверждением статуса Стерлинга как футбольной звезды мирового масштаба. Таким образом, Рахим последует примеру своего соотечественника Дэвида Бекхэма, почти 20 лет назад прочно связавшего свой персональный бренд с Pepsi.



Добавим, что в "Сити" Рахим получает 300 тысяч фунтов в неделю по контракту до 2023 года. В обозримом будущем зарплата в клубе может превратиться в малую долю от общего заработка Стерлинга.