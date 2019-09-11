Лонгстафф признал, что интерес "Юнайтед" повлиял на него

Полузащитник "Ньюкасла" Шон Лонгстафф признал, что интерес со стороны "Манчестер Юнайтед" негативно сказался на его концентрации минувшим летом.

По информации авторитетных английских изданий, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер очень хотел видеть Лонгстаффа в своей команде.



Sky Sports сообщало, что переговоры по 21-летнему англичанину проходят на самом высоком уровне между двумя клубами, однако "Юнайтед" так и не решился выложить затребованные 50 миллионов фунтов.



Молодому футболисту впервые в своей карьере пришлось иметь дело с подобными вещами, и Шон не скрывает, что его подготовка к сезону была слегка нарушена.



"Иногда посторонние шумы могут тебя отвлечь. Возможно, летом это слегка затронуло и меня".



"Очень сложно этому не поддаться, когда ты знаешь, что никуда не собираешься, но при этом видишь на газетном развороте свое лицо или включаешь телевизор, а там обсуждают тебя".



"Это не так, что они обсуждают какие-то мелочи. Они говорят о вещах, которые могут реально изменить твою жизнь", — сообщил Лонгстафф NUFC TV.