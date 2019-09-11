Компани считает Ван Дейка лучшим защитником в истории Премьер-Лиги

Виргил Ван Дейк Легенда "Манчестер Сити" Венсан Компани назвал Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля" лучшим защитником в истории Премьер-Лиги.

Совсем недавно Ван Дейк забрал награду Игроку Года по версии УЕФА, а также считается фаворитом на следующий "Золотой мяч". Футбольная аудитория по-достоинству оценила тот вклад, который Виргил делает в игру "красных".

Высокого мнения о Ван Дейке придерживается и Компани. По мнению Венсана, Виргилу лишь нужно сохранить свой уровень еще на несколько сезонов, чтобы все прониклись величием 28-летнего голландца.

"Виргил Ван Дейк находится на виду не так долго, как Джон Терри или Рио Фердинанд, которые доказывали свой класс длительное время, но те признаки, которые он показывает последние годы, позволяют предположить, что он был бы лучшим и дольше, если бы дольше играл на топ-уровне".

"Ливерпуль" до Ван Дейка и после — это две совершенно разных команды, поэтому я бы назвал именно его лучшим защитником в истории Премьер-Лиги", — сообщил Компани Liverpool Echo.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 488

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. klementino 11.09.2019 20:25 # klementino
    Джилободжи посмеялся

    (ответить)

  2. os 11.09.2019 20:21 # os
    Мда) а Агуэро наверное лучший нападающий? Ван Дайк тоже ошибается, бывает лажает с офсайдами, иногда с выбором позиции. Хотя бы сезонов 5 пусть так отыграет, там и видно будет. Что-то Компани в последнее время слишком много болтает.

    (ответить)

  3. shinigami 11.09.2019 20:17 # shinigami
    адекват

    (ответить)

  4. mancunia-planet 11.09.2019 20:16 # mancunia-planet
    Ливерпуль зависим, нет одного игрока и это другой Ливерпуль

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: