Компани считает Ван Дейка лучшим защитником в истории Премьер-Лиги

Легенда "Манчестер Сити" Венсан Компани назвал Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля" лучшим защитником в истории Премьер-Лиги.

Совсем недавно Ван Дейк забрал награду Игроку Года по версии УЕФА, а также считается фаворитом на следующий "Золотой мяч". Футбольная аудитория по-достоинству оценила тот вклад, который Виргил делает в игру "красных".



Высокого мнения о Ван Дейке придерживается и Компани. По мнению Венсана, Виргилу лишь нужно сохранить свой уровень еще на несколько сезонов, чтобы все прониклись величием 28-летнего голландца.



"Виргил Ван Дейк находится на виду не так долго, как Джон Терри или Рио Фердинанд, которые доказывали свой класс длительное время, но те признаки, которые он показывает последние годы, позволяют предположить, что он был бы лучшим и дольше, если бы дольше играл на топ-уровне".



"Ливерпуль" до Ван Дейка и после — это две совершенно разных команды, поэтому я бы назвал именно его лучшим защитником в истории Премьер-Лиги", — сообщил Компани Liverpool Echo.