Артета: "Я должен был уйти в "Арсенал"

Ассистент главного тренера "Манчестер Сити" Микель Артета заявил, что отказался от возможности стать преемником Арсена Венгера в "Арсенале".

Летом 2018, провожая Венгера, "канониры" назначили своим новым рулевым Унаи Эмери. Это назначение случилось после того, как Артета решил остаться помощником Хосепа Гвардиолы в "Сити".



"Я должен был уйти в "Арсенал", но я остановил себя. В первом случае было немного по-другому, но во втором я по своей инициативе отказал "Ньюкаслу".



"Во-первых, я никуда не спешил и не чувствовал, что мне нужно сделать следующий шаг".



"У меня есть важные требования, особенно для своего первого опыта самостоятельной работы. Я научился, что это жизненно важно, если ты планируешь развиваться, как тебе хочется".



"В-третьих, это вопрос преданности. Когда ты обещал кому-то остаться на следующий год, это не оставляет тебе возможности для маневра. Решение об уходе было бы не к месту".



"Кроме того, я чувствовал, что мы все еще можем прибавить и попытаться исполнить свою мечту о победе в Лиге Чемпионов".



"Я чувствую себя супер-комфортно в этой группе. У нас очень хороший коллектив людей, и у нас созданы условия, чтобы стремиться к лучшему каждый день".



"Тебе комфортно здесь и весело, а атмосфера каждый день — хорошая, это очень помогает", — сообщил Артета Ser Catalunya.