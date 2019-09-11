Сын Джорджа Джиллетта обсуждает покупку "Дерби"

Фостер Джиллетт Фостер Джиллетт, сын бывшего совладельца "Ливерпуля" Джорджа Джиллетта, ведет переговоры о покупке "Дерби" из Чемпионшипа.

Болельщики "Ливерпуля" до сих пор с содроганием вспоминают тот кошмарный период, когда их клуб принадлежал Джиллетту и его партнеру Тому Хиксу. Американские бизнесмены тогда настроили всех против себя: занимавшего пост главного тренера Рафаэля Бенитеса, управляющего директора Кристиана Парслоу и фанатов.

Уже в тот период Джиллетт-младший был директором "Ливерпуля", а теперь он решил попробовать себя в качестве самостоятельной фигуры и хочет купить себе клуб.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, Фостер ведет переговоры с владельцем "Дерби" Мелом Моррисом о покупке клуба с "Прайд Парк" примерно за 60 миллионов фунтов.

Моррис не прочь избавиться от "баранов", подыскивая покупателя с середины прошлого сезона. Мел устал инвестировать в убыточный клуб, который никак не может прорваться в Премьер-Лигу.


Метки Дерби, Джиллетт, Моррис

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2019 18:00

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  1. tursa 11.09.2019 18:53 # tursa
    Конечно убыточный, там же в прошлом году диспетчер сити, сердце сити рулил

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