Ван Дейк: "Мы хотим выигрывать каждый свой матч"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что его команда не собирается сбавлять обороты после мощного старта сезона.

В данный момент "красные" остаются единственной командой в Премьер-Лиге со 100-процентным результатом, выиграв все четыре первых матча.



Ван Дейк отлично понимает, какое испытание ждет "Ливерпуль" и кто находится у "красных" в соперниках. Виргил надеется, что это не позволит его команде расслабиться.



"Мы хотим продолжать в том же духе — мы хотим выигрывать каждый свой матч".



"До следующего международного перерыва семь матчей. Мы хотим побеждать в любом матче, поэтому наша цель — семь побед из семи. Мы должны постараться это сделать".



"Очень сложно сказать, будет ли достаточно для чемпионства столько же очков, как в прошлом. Но если ты выигрываешь матчи, ни о чем другом не думаешь".



"Мы четко понимаем, насколько хорош снова будет "Манчестер Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги. Но также есть другие соревнования, где мы можем попробовать добиться успеха. Следующие несколько недель мы почти постоянно будем играть по графику суббота-вторник".



"Нас ждут тяжелые матчи. Мы играем с "Челси" на выезде, с "Наполи" на выезде в Европе. Да и в Кубке Лиги никогда не бывает легко".



"Поэтому мы знаем, как тяжело нам будет — и в ближайший период, и в остатке сезона. Однако мы настраиваемся выигрывать каждый следующий свой матч", — цитирует Ван Дейка Manchester Evening News.