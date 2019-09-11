Ван Дейк: "Мы хотим выигрывать каждый свой матч"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что его команда не собирается сбавлять обороты после мощного старта сезона.
В данный момент "красные" остаются единственной командой в Премьер-Лиге со 100-процентным результатом, выиграв все четыре первых матча.
Ван Дейк отлично понимает, какое испытание ждет "Ливерпуль" и кто находится у "красных" в соперниках. Виргил надеется, что это не позволит его команде расслабиться.
"Мы хотим продолжать в том же духе — мы хотим выигрывать каждый свой матч".
"До следующего международного перерыва семь матчей. Мы хотим побеждать в любом матче, поэтому наша цель — семь побед из семи. Мы должны постараться это сделать".
"Очень сложно сказать, будет ли достаточно для чемпионства столько же очков, как в прошлом. Но если ты выигрываешь матчи, ни о чем другом не думаешь".
"Мы четко понимаем, насколько хорош снова будет "Манчестер Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги. Но также есть другие соревнования, где мы можем попробовать добиться успеха. Следующие несколько недель мы почти постоянно будем играть по графику суббота-вторник".
"Нас ждут тяжелые матчи. Мы играем с "Челси" на выезде, с "Наполи" на выезде в Европе. Да и в Кубке Лиги никогда не бывает легко".
"Поэтому мы знаем, как тяжело нам будет — и в ближайший период, и в остатке сезона. Однако мы настраиваемся выигрывать каждый следующий свой матч", — цитирует Ван Дейка Manchester Evening News.
11.09.2019 17:00
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