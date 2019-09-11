Патрис Эвра вернулся в "Юнайтед"

Патрис Эвра воссоединился со своим бывшим клубом "Манчестер Юнайтед" в рамках тренерских курсов.

Слухи о том, что Эвра вернется в "Юнайтед", ходили на протяжении нескольких месяцев. Поговаривали, что Патрис станет послом "красных дьяволов" или даже получит назначение спортивным директором клуба.



38-летний француз, в июле объявивший о завершении игровой карьеры, действительно вернулся в "Юнайтед", но в несколько иной роли. "Дьяволы" решили помочь Эвра с получением тренерской лицензии.



Патрис, выигравший пять титулов Премьер-Лиги, три Кубка Лиги и Лигу Чемпионов за время выступлений с "Юнайтед", будет работать с юношами из клубной академии.



"Не могу описать, как я чувствую себя прямо сейчас! Просто надев эту тренерскую форму, я ощутил себя одним из счастливейших людей. Спасибо "Манчестер Юнайтед" за помощь в получении тренерской лицензии", — написал Эвра в инстаграме.