Патрис Эвра вернулся в "Юнайтед"

Патрис Эвра Патрис Эвра воссоединился со своим бывшим клубом "Манчестер Юнайтед" в рамках тренерских курсов.

Слухи о том, что Эвра вернется в "Юнайтед", ходили на протяжении нескольких месяцев. Поговаривали, что Патрис станет послом "красных дьяволов" или даже получит назначение спортивным директором клуба.

38-летний француз, в июле объявивший о завершении игровой карьеры, действительно вернулся в "Юнайтед", но в несколько иной роли. "Дьяволы" решили помочь Эвра с получением тренерской лицензии.

Патрис, выигравший пять титулов Премьер-Лиги, три Кубка Лиги и Лигу Чемпионов за время выступлений с "Юнайтед", будет работать с юношами из клубной академии.

"Не могу описать, как я чувствую себя прямо сейчас! Просто надев эту тренерскую форму, я ощутил себя одним из счастливейших людей. Спасибо "Манчестер Юнайтед" за помощь в получении тренерской лицензии", — написал Эвра в инстаграме.


Метки Манчестер Юнайтед, тренеры, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2019 16:00

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  1. dallaslp 11.09.2019 16:59 # dallaslp
    прячьте обувь!

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  2. udaff 11.09.2019 16:25 # udaff
    Позитивный дядька)

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  3. selfish 11.09.2019 16:14 # selfish
    Вот кто должен быть коучем МЮ
    I LOVE THIS GAME

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