Компани собирался отдать Невилла на растерзание Сане
Бывший капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани пошутил, что собирался отдать экс-защитника "Манчестер Юнайтед" Гари Невилла на растерзание в своем благодарственном матче.
Уже сегодня вечером на "Этихад" состоится благодарственный матч Компани, в котором сборная легенд "Сити" сразится со сборной звезд Премьер-Лиги.
В преддверии этого знаменательного события 33-летний бельгиец выразил сожаление, что Лерой Сане не сможет сыграть в его матче, потому что Компани собирался выставить вингера "горожан" против особого оппонента.
"К сожалению, Лерой Сане отсутствует с травмой колена, потому что иначе я бы выпустил его против Гари Невилла. Моей целью было выставить быстрейшего вингера, что я только смогу найти, на фланг Гари Невилла! Посмотрим, не спрячется ли Гари на позиции центрального защитника", — сообщил Компани Sky Sports.
11.09.2019 15:00
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