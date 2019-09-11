Компани собирался отдать Невилла на растерзание Сане

Бывший капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани пошутил, что собирался отдать экс-защитника "Манчестер Юнайтед" Гари Невилла на растерзание в своем благодарственном матче.

Уже сегодня вечером на "Этихад" состоится благодарственный матч Компани, в котором сборная легенд "Сити" сразится со сборной звезд Премьер-Лиги.



В преддверии этого знаменательного события 33-летний бельгиец выразил сожаление, что Лерой Сане не сможет сыграть в его матче, потому что Компани собирался выставить вингера "горожан" против особого оппонента.



"К сожалению, Лерой Сане отсутствует с травмой колена, потому что иначе я бы выпустил его против Гари Невилла. Моей целью было выставить быстрейшего вингера, что я только смогу найти, на фланг Гари Невилла! Посмотрим, не спрячется ли Гари на позиции центрального защитника", — сообщил Компани Sky Sports.