"Юнайтед" предупредил Де Хеа о необходимости улучшить игру

"Манчестер Юнайтед" предупредил голкипера Давида Де Хеа о необходимости улучшить свою игру.

В данный момент Де Хеа переживает затяжной спад, который начался еще в прошлом сезоне. Если прежде Давид приносил команде очки своими сейвами, то теперь команда страдает от ошибок своего голкипера.



Свой очередной ляп Де Хеа совершил в матче против "Кристал Пэлас" перед международным перерывом, когда пропустил мяч в ближний угол после удара Патрика Ван Анхольта и помог "орлам" увезти сенсационную победу 1:2 с "Олд Траффорд".



Как утверждает Daily Mirror, боссы "Юнайтед" предупредили Де Хеа, что Давид должен прибавить, если хочет получить новый роскошный контракт и стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире.



"Красные дьяволы" допускают сценарий, при котором клуб будет вынужден расстаться с Де Хеа, если тот не найдет способа улучить свою форму. В январе у "Юнайтед" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Давида, чей действующий контракт истекает следующим летом.