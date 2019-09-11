"Юнайтед" предупредил Де Хеа о необходимости улучшить игру
"Манчестер Юнайтед" предупредил голкипера Давида Де Хеа о необходимости улучшить свою игру.
В данный момент Де Хеа переживает затяжной спад, который начался еще в прошлом сезоне. Если прежде Давид приносил команде очки своими сейвами, то теперь команда страдает от ошибок своего голкипера.
Свой очередной ляп Де Хеа совершил в матче против "Кристал Пэлас" перед международным перерывом, когда пропустил мяч в ближний угол после удара Патрика Ван Анхольта и помог "орлам" увезти сенсационную победу 1:2 с "Олд Траффорд".
Как утверждает Daily Mirror, боссы "Юнайтед" предупредили Де Хеа, что Давид должен прибавить, если хочет получить новый роскошный контракт и стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире.
"Красные дьяволы" допускают сценарий, при котором клуб будет вынужден расстаться с Де Хеа, если тот не найдет способа улучить свою форму. В январе у "Юнайтед" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Давида, чей действующий контракт истекает следующим летом.
11.09.2019 14:00
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??. Де Хеа
На сколько переоценен Де Хеа?
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Ща тут колбасня соберётся)))
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Накой оно ему? Поц уже смирился что не поиграет в топ клубе, на зп разводит, кайфуй не хочу.
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