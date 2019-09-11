"Юнайтед" предупредил Де Хеа о необходимости улучшить игру

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" предупредил голкипера Давида Де Хеа о необходимости улучшить свою игру.

В данный момент Де Хеа переживает затяжной спад, который начался еще в прошлом сезоне. Если прежде Давид приносил команде очки своими сейвами, то теперь команда страдает от ошибок своего голкипера.

Свой очередной ляп Де Хеа совершил в матче против "Кристал Пэлас" перед международным перерывом, когда пропустил мяч в ближний угол после удара Патрика Ван Анхольта и помог "орлам" увезти сенсационную победу 1:2 с "Олд Траффорд".

Как утверждает Daily Mirror, боссы "Юнайтед" предупредили Де Хеа, что Давид должен прибавить, если хочет получить новый роскошный контракт и стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире.

"Красные дьяволы" допускают сценарий, при котором клуб будет вынужден расстаться с Де Хеа, если тот не найдет способа улучить свою форму. В январе у "Юнайтед" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Давида, чей действующий контракт истекает следующим летом.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2019 14:00

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  1. selfish 11.09.2019 14:34 # selfish
    Топовый защ

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  2. xhakaboom 11.09.2019 14:19 # xhakaboom
    1. Аллисон
    2. Тер-Штеген
    3. Облак
    4. Едерсон
    5. Кепа
    6. Лено
    7. Куртуа
    8. Ллорис
    9. Навас
    10. Щенсны
    --------------
    ??. Де Хеа
    На сколько переоценен Де Хеа?

    (ответить)

  3. mancunia-planet 11.09.2019 14:15 # mancunia-planet
    Ща тут колбасня соберётся)))

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  4. gerrard08 11.09.2019 14:06 # gerrard08
    Накой оно ему? Поц уже смирился что не поиграет в топ клубе, на зп разводит, кайфуй не хочу.

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