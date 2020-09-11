Иньяки Уильямс рассказал о контакте с "Юнайтед"

Нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс рассказал, что у него был вариант с переходом в "Манчестер Юнайтед", прежде чем он подписал новый контракт с клубом из Бильбао.

Минувшим летом Уильямс заключил с "Атлетиком" контракт сразу на девять лет с отступными в размере 125 миллионов фунтов. 25-летний испанец ганского происхождения также рассматривался "красными дьяволами" на замену Ромелу Лукаку, но решил сохранить верность своему клубу.



"У меня был контакт с "Манчестер Юнайтед", но я не могу сказать, с кем именно".



"Моим приоритетным вариантом всегда было остаться в "Атлетике" и завершить здесь свою карьеру. Перейти в "Реал Сосьедад"? Нет, я бы никогда не смог отправиться туда. 100 процентов", — сообщил Иньяки Cadena Ser.