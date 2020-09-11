Иньяки Уильямс рассказал о контакте с "Юнайтед"

Иньяки Уильямс Нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс рассказал, что у него был вариант с переходом в "Манчестер Юнайтед", прежде чем он подписал новый контракт с клубом из Бильбао.

Минувшим летом Уильямс заключил с "Атлетиком" контракт сразу на девять лет с отступными в размере 125 миллионов фунтов. 25-летний испанец ганского происхождения также рассматривался "красными дьяволами" на замену Ромелу Лукаку, но решил сохранить верность своему клубу.

"У меня был контакт с "Манчестер Юнайтед", но я не могу сказать, с кем именно".

"Моим приоритетным вариантом всегда было остаться в "Атлетике" и завершить здесь свою карьеру. Перейти в "Реал Сосьедад"? Нет, я бы никогда не смог отправиться туда. 100 процентов", — сообщил Иньяки Cadena Ser.


Метки Атлетик, Манчестер Юнайтед, Уильямс

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 875

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Последние комментарии:




  1. selfish 11.09.2019 14:35 # selfish
    Скоро произойдет спаривание и кровосмешение с генами Юнайтед. Надо приобретать этого зверя.

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  2. fc-oil 11.09.2019 14:27 # fc-oil
    "У меня был контакт с "Манчестер Юнайтед", но я не могу сказать, с кем именно".

    лол

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  3. mancunia-planet 11.09.2019 14:11 # mancunia-planet
    Да нахер не сдался, ни разу о интересе слуха не было

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  4. aliabiev 11.09.2019 13:22 # aliabiev
    "У меня был контакт с "Манчестер Юнайтед", но я не могу сказать, с кем именно".

    Охуeно, наверно со своим агентом поговорил и думает что его мю хотел

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  5. ilovemanutd 11.09.2019 13:21 # ilovemanutd
    Первый раз такое вижу, чтобы аж на 9 лет контракт заключали

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