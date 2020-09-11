Иньяки Уильямс рассказал о контакте с "Юнайтед"
Нападающий "Атлетика" Иньяки Уильямс рассказал, что у него был вариант с переходом в "Манчестер Юнайтед", прежде чем он подписал новый контракт с клубом из Бильбао.
Минувшим летом Уильямс заключил с "Атлетиком" контракт сразу на девять лет с отступными в размере 125 миллионов фунтов. 25-летний испанец ганского происхождения также рассматривался "красными дьяволами" на замену Ромелу Лукаку, но решил сохранить верность своему клубу.
"У меня был контакт с "Манчестер Юнайтед", но я не могу сказать, с кем именно".
"Моим приоритетным вариантом всегда было остаться в "Атлетике" и завершить здесь свою карьеру. Перейти в "Реал Сосьедад"? Нет, я бы никогда не смог отправиться туда. 100 процентов", — сообщил Иньяки Cadena Ser.
11.09.2019 13:00
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Скоро произойдет спаривание и кровосмешение с генами Юнайтед. Надо приобретать этого зверя.
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"У меня был контакт с "Манчестер Юнайтед", но я не могу сказать, с кем именно".
лол
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Да нахер не сдался, ни разу о интересе слуха не было
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"У меня был контакт с "Манчестер Юнайтед", но я не могу сказать, с кем именно".
Охуeно, наверно со своим агентом поговорил и думает что его мю хотел
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Первый раз такое вижу, чтобы аж на 9 лет контракт заключали
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