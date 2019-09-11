Венгер: "Я пытался забрать Санчо из "Сити"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что пытался заманить вингера Джейдона Санчо на "Эмирейтс".

Отчаявшись получить свой шанс в первой команде "Манчестер Сити", в 2017 году Санчо отверг предложение о новом контракте с зарплатой в 35 тысяч фунтов в неделю и отправился в дортмундскую "Боруссию", чтобы играть регулярно.



Переезд в Дортмунд оказался абсолютно правильным шагом для 19-летнего вингера, который превратился в одну из главных звезд Бундеслиги, а также пробился в сборную Англии, за которую накануне дважды отличился против Косово.



Когда Джейдон уходил из "Сити", на него претендовал и "Арсенал". Арсен лично прикладывал усилия, чтобы заполучить перспективного юниора.



"Я хотел забрать его из "Манчестер Сити", где он не получал игровых минут. Я пытался заманить его, потому что он родом из Лондона".



"Он один из лучших игроков своего поколения. Он может пойти в дриблинг, у него правильное высокомерие. Это неотъемлемая часть больших игроков — называйте ее высокомерием, уверенностью, верой в себя. Но это должно быть", — сообщил Венгер beIN Sports.