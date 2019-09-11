Венгер: "Я пытался забрать Санчо из "Сити"

Джейдон Санчо Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что пытался заманить вингера Джейдона Санчо на "Эмирейтс".

Отчаявшись получить свой шанс в первой команде "Манчестер Сити", в 2017 году Санчо отверг предложение о новом контракте с зарплатой в 35 тысяч фунтов в неделю и отправился в дортмундскую "Боруссию", чтобы играть регулярно.

Переезд в Дортмунд оказался абсолютно правильным шагом для 19-летнего вингера, который превратился в одну из главных звезд Бундеслиги, а также пробился в сборную Англии, за которую накануне дважды отличился против Косово.

Когда Джейдон уходил из "Сити", на него претендовал и "Арсенал". Арсен лично прикладывал усилия, чтобы заполучить перспективного юниора.

"Я хотел забрать его из "Манчестер Сити", где он не получал игровых минут. Я пытался заманить его, потому что он родом из Лондона".

"Он один из лучших игроков своего поколения. Он может пойти в дриблинг, у него правильное высокомерие. Это неотъемлемая часть больших игроков — называйте ее высокомерием, уверенностью, верой в себя. Но это должно быть", — сообщил Венгер beIN Sports.


Метки Арсенал, Боруссия, Венгер, Манчестер Сити, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 840

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  1. toha-bludsikir 11.09.2019 12:53 # toha-bludsikir
    этот сранчо перхоть ебаная. Если король отказался от него, значит не так уж он и хорош, как например будущая легенда сити пфил фоден. вся эта молодая перспективная гондовня с жирными агентами могут идти по всяким юнайтедам и лузерпулям. пока что только руководство королей, пенсов и ттх с арсом нормально дела ведут.

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  2. largo-winch 11.09.2019 12:52 # largo-winch
    Hahaha, classic

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  3. nefanat10 11.09.2019 12:50 # nefanat10
    Может уже хватит я его хотел переманить, этого я хотел купить а в итоге нихуа

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  4. ganinilyha 11.09.2019 12:41 # ganinilyha
    А ещё он каждый сезон пытался покер сделать

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  5. reams 11.09.2019 12:27 # reams
    ну, по сравнению с тем же Месси, он никто

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  6. ilovemanutd 11.09.2019 12:26 # ilovemanutd
    ahahaha

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  7. sharnu 11.09.2019 12:24 # sharnu
    same shit from Arsen

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  8. gerrard08 11.09.2019 12:23 # gerrard08
    #wengercould

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  9. lampard78 11.09.2019 12:13 # lampard78
    Same old song.

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  10. scholes18 11.09.2019 12:12 # scholes18
    Ah shit, here we go again.

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  11. chr1s8rown 11.09.2019 12:04 # chr1s8rown
    Nothin to say

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