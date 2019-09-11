Венгер: "Я пытался забрать Санчо из "Сити"
Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что пытался заманить вингера Джейдона Санчо на "Эмирейтс".
Отчаявшись получить свой шанс в первой команде "Манчестер Сити", в 2017 году Санчо отверг предложение о новом контракте с зарплатой в 35 тысяч фунтов в неделю и отправился в дортмундскую "Боруссию", чтобы играть регулярно.
Переезд в Дортмунд оказался абсолютно правильным шагом для 19-летнего вингера, который превратился в одну из главных звезд Бундеслиги, а также пробился в сборную Англии, за которую накануне дважды отличился против Косово.
Когда Джейдон уходил из "Сити", на него претендовал и "Арсенал". Арсен лично прикладывал усилия, чтобы заполучить перспективного юниора.
"Я хотел забрать его из "Манчестер Сити", где он не получал игровых минут. Я пытался заманить его, потому что он родом из Лондона".
"Он один из лучших игроков своего поколения. Он может пойти в дриблинг, у него правильное высокомерие. Это неотъемлемая часть больших игроков — называйте ее высокомерием, уверенностью, верой в себя. Но это должно быть", — сообщил Венгер beIN Sports.
11.09.2019 12:00
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Последние комментарии:
этот сранчо перхоть ебаная. Если король отказался от него, значит не так уж он и хорош, как например будущая легенда сити пфил фоден. вся эта молодая перспективная гондовня с жирными агентами могут идти по всяким юнайтедам и лузерпулям. пока что только руководство королей, пенсов и ттх с арсом нормально дела ведут.
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Hahaha, classic
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Может уже хватит я его хотел переманить, этого я хотел купить а в итоге нихуа
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А ещё он каждый сезон пытался покер сделать
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ну, по сравнению с тем же Месси, он никто
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ahahaha
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same shit from Arsen
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#wengercould
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Same old song.
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Ah shit, here we go again.
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Nothin to say
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