Алиссон пока не готов играть

"Ливерпуль" объявил, что голкипер Алиссон все еще не готов вернуться к игре в футбол.

Напомним, Алиссон отсутствует с травмой икроножной мышцы с матча первого тура Премьер-Лиги против "Норвича". С тех пор ворота "красных" неизменно защищает Адриан.



Возвращаться в запас после международного перерыва Адриану не придется, потому что 26-летний бразилец до сих пор даже не вернулся к тренировкам с полной нагрузкой.



"Али много работает в тренажерном зале, выполняя упражнения на силу и поддерживая форму. В последние дни он стал выходить на поле, ловить мяч и работать ногами, а также немного тренирует пас".



"Его прогресс стабилен, однако сложно сказать, сколько займет процесс восстановления. Ему все еще требуется время, и мы не можем слишком забегать вперед, поэтому мы движемся день за днем, наблюдая за его состоянием", — гласит официальное заявление "Ливерпуля".