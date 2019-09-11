Алиссон пока не готов играть

Алиссон "Ливерпуль" объявил, что голкипер Алиссон все еще не готов вернуться к игре в футбол.

Напомним, Алиссон отсутствует с травмой икроножной мышцы с матча первого тура Премьер-Лиги против "Норвича". С тех пор ворота "красных" неизменно защищает Адриан.

Возвращаться в запас после международного перерыва Адриану не придется, потому что 26-летний бразилец до сих пор даже не вернулся к тренировкам с полной нагрузкой.

"Али много работает в тренажерном зале, выполняя упражнения на силу и поддерживая форму. В последние дни он стал выходить на поле, ловить мяч и работать ногами, а также немного тренирует пас".

"Его прогресс стабилен, однако сложно сказать, сколько займет процесс восстановления. Ему все еще требуется время, и мы не можем слишком забегать вперед, поэтому мы движемся день за днем, наблюдая за его состоянием", — гласит официальное заявление "Ливерпуля".


Метки Алиссон, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1083

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  1. mancunia-planet 11.09.2019 11:41 # mancunia-planet
    Слишком хороший вратарь, для клуба никогда не побеждавшего в АПЛ.

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  2. mancunia-planet 11.09.2019 11:40 # mancunia-planet
    И заметьте, никто из манков гавном не кидается в него, стоит зайти в новость в ДДХ, и там колбасные отходы с гнилыми коментами. Колбасники самые гнилые после пенсав. Это 100%.

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  3. scouser2005 11.09.2019 11:36 # scouser2005
    Алиса, мы тебя ждем к настоящему бою. А пока отдохни.

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  4. lovrentiy 11.09.2019 11:35 # lovrentiy
    К матчу с Наполи, надо подтягивать, иначе пипец.

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  5. gidro-met 11.09.2019 11:06 # gidro-met
    нах им алисо если на анаболиках и так норм бегают как угорелые по полю 90 минут - просто сейчас по плану кукловодов эпоха ливерки должна быть для разнообразия

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  6. tyhonovecky 11.09.2019 11:06 # tyhonovecky
    Князи)))

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