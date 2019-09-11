Алиссон пока не готов играть
"Ливерпуль" объявил, что голкипер Алиссон все еще не готов вернуться к игре в футбол.
Напомним, Алиссон отсутствует с травмой икроножной мышцы с матча первого тура Премьер-Лиги против "Норвича". С тех пор ворота "красных" неизменно защищает Адриан.
Возвращаться в запас после международного перерыва Адриану не придется, потому что 26-летний бразилец до сих пор даже не вернулся к тренировкам с полной нагрузкой.
"Али много работает в тренажерном зале, выполняя упражнения на силу и поддерживая форму. В последние дни он стал выходить на поле, ловить мяч и работать ногами, а также немного тренирует пас".
"Его прогресс стабилен, однако сложно сказать, сколько займет процесс восстановления. Ему все еще требуется время, и мы не можем слишком забегать вперед, поэтому мы движемся день за днем, наблюдая за его состоянием", — гласит официальное заявление "Ливерпуля".
11.09.2019 11:00
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Последние комментарии:
Слишком хороший вратарь, для клуба никогда не побеждавшего в АПЛ.
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И заметьте, никто из манков гавном не кидается в него, стоит зайти в новость в ДДХ, и там колбасные отходы с гнилыми коментами. Колбасники самые гнилые после пенсав. Это 100%.
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Алиса, мы тебя ждем к настоящему бою. А пока отдохни.
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К матчу с Наполи, надо подтягивать, иначе пипец.
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нах им алисо если на анаболиках и так норм бегают как угорелые по полю 90 минут - просто сейчас по плану кукловодов эпоха ливерки должна быть для разнообразия
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Князи)))
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