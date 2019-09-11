Де Брюйне готов последовать за Компани в "Андерлехт"

Кевин Де Брюйне и Венсан Компани Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что намерен последовать за бывшим капитаном "горожан" Венсаном Компани в "Андерлехт".

Отыграв 11 сезонов за "Сити", минувшим летом Компани отправился на роль играющего тренера в "Андерлехт".

В преддверии благодарственного матча Венсана на "Этихад" в среду вечером Де Брюйне признался, что еще надеется воссоединиться с соотечественником.

"Надеюсь, там его карьера будет такой же удивительной, как и была в "Сити". Я сказал ему, чтобы он придержал место в своей команде для меня в течение года или семи, пока я не закончу здесь".

"Если он сделает это ради меня, это предопределит мой следующий шаг. Я определенно буду скучать по нему в "Сити", — сообщил Де Брюйне The Sun.


Метки Андерлехт, Де Брюйне, Компани, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 806

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  1. gidro-met 11.09.2019 10:20 # gidro-met
    сити для дойки - Андерлехт для души

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  2. electric 11.09.2019 10:06 # electric
    Бегут из мешка без истории. Эхехехехе

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