"Юнайтед" провел встречу с "Боруссией" насчет покупки Санчо

Дортумндская "Боруссия" подтвердила, что делегация клуба еще в марте провела встречу с "Манчестер Юнайтед" насчет вингера Джейдона Санчо.

В преддверии минувшего лета Санчо назывался трансферной целью номер один "Юнайтед", однако клуб с "Олд Траффорд" так и не решился выдвинуть свое предложение.



"Боруссии" удалось легко отразить интерес "Юнайтед" к 19-летнему Санчо, накануне вечером сделавшему дубль за сборную Англии, еще и потому, что сам Джейдон предпочел остаться в Дортмунде.



"Санчо и "Манчестер Юнайтед" — это горячая тема сейчас. Мы разговаривали и с той, и с другой стороной".



"У нас действительно произошла встреча, на которую "Юнайтед" взял консультанта. Насколько мне известно, консультант сказал им, что мы не отпустим игрока этим летом, сколько бы денег они ни предложили".



"У самого игрока тоже не было намерений сделать этот шаг летом", — сообщил спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк в документальном фильме от Amazon.