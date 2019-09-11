Садио Мане по-прежнему счастлив в "Ливерпуле"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане в очередной раз заявил, что не помышляет о смене клуба.

Минувшим летом пресса вновь сватала Мане в "Реал". Поговаривают, главный тренер Королевского клуба Зинедин Зидан лично заинтересован в игроке сборной Сенегала.



Однако Садио планирует и дальше выступать за "Ливерпуль", ощущая достаточную мотивацию для этого.



"Если честно, я очень счастлив быть частью этого клуба, этой семьи. У нас лучшие в мире фанаты, поэтому я так благодарен за их поддержку. И не только я — вся команда черпает мотивацию от них, чтобы играть хорошо".



"Это помогает нам оставаться голодными, чтобы становиться лучше и лучше вместе — мне сложно описать, насколько я счастлив быть здесь!"



"Пока еще слишком рано, но каждый знает, что победа в Премьер-Лиге — это наша цель. Также мы нацелены на победу в Лиге Чемпионов", — сообщил Мане Complex.