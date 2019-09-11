"Юнайтед" готов покупать в январе
"Манчестер Юнайтед" открыт к приобретениям в зимнее трансферное окно, если подходящие игроки будут доступны.
Минувшим летом "красные дьяволы" попрощались с шестью игроками, а купили только троих. Главный тренер Оле Гуннар Сульшер так и не смог получить центрального полузащитника и нападающего взамен Андеру Эррере и Ромелу Лукаку.
Как сообщает Manchester Evening News, "Юнайтед" продолжат искать замену покинувшим клуб игрокам и готов покупать, не дожидаясь окончания сезона.
"Дьяволы" имеют достаточно богатую историю покупок в январе, самой дорогой из которых остается переход Хуана Маты из "Челси" за 37.1 млн. фунтов. Также в свое время "Юнайтед" приобрел зимой Неманью Видича, Патриса Эвра, Уилфрида Заху, Андерса Линдегора, Криса Смоллинга, Хенрика Ларссона.
11.09.2019 07:00
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Лучше бы Фродо-физрука поменяли
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Купите у Челси Канте, он им не нужен, Лемпс его маринует на лавочке вечно
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пилите Ибру или шрэка
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