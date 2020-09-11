"Челси" присмотрел двух крайних защитников на январь

"Челси" присмотрел двух крайних защитников в надежде на досрочное снятие трансферного запрета.

Напомним, на днях пресса сообщила, что "синие" уведомили ведущих футбольных агентов о своих планах выйти на трансферный рынок в январе.



На "Стэмфорд Бридж" ожидают, что Спортивный арбитражный суд частично удовлетворит их апелляцию и смягчит наказание с двух окон без возможности регистрировать новичков до одного, которое клуб уже продержался.



Если это действительно случится, в первую очередь главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард займется укреплением флангов обороны. По информации Daily Mail, "синие" уже приметили правого защитника "Ниццы" Юсефа Аталя.



23-летний алжирец является ключевым игроком в команде Патрика Виейра и оценивается во внушительные 35 миллионов фунтов. Впрочем, "Ницца" все равно может попытаться сохранить Аталя хотя бы до конца сезона.



А французское издание Soccer Link сообщает об интересе "Челси" к левому защитнику "Валенсии" Хосе Гайе, который может заменить на "Стэмфорд Бридж" своего соотечественника Маркоса Алонсо, находящегося в опале у Лэмпарда.



Утверждается, что "синие" уже контактируют насчет покупки 24-летнего испанца, который к настоящему моменту сыграл 197 матчей за "Валенсию" во всех турнирах.