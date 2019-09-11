"Сити" продолжает переговоры с Сане о новом контракте

"Манчестер Сити" возобновил переговоры со своим вингером Лероем Сане о новом контракте.

Напомним, в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в начале августа Сане получил повреждение крестообразных связок колена и затем перенес операцию.



Это тяжелая травма заставила "Баварию" свернуть планы по приобретению своего соотечественника, а вот "Сити" сворачивать переговоры с Лероем о продлении сотрудничества не стал.



Несмотря на то, что игрок сборной Германии будет лечиться минимум до февраля, "горожане" возобновили диалог с лагерем Сане.



Источник Evening Standard утверждает, что "Бавария" может вернуться за Сане и выдвинуть предложение о покупке уже в январе, поэтому январь выступает своего рода дедлайном, до которого "Сити" надеется заключить новый контракт с Лероем.



Если переговоры не увенчаются успехом, чемпионы Премьер-Лиги попросят за Сане 137 миллионов фунтов. "Горожане" не смогут блокировать уход Лероя, учитывая тот факт, что действующий контракт 23-летнего вингера истекает в июне 2021.