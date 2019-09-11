"Сити" продолжает переговоры с Сане о новом контракте
"Манчестер Сити" возобновил переговоры со своим вингером Лероем Сане о новом контракте.
Напомним, в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в начале августа Сане получил повреждение крестообразных связок колена и затем перенес операцию.
Это тяжелая травма заставила "Баварию" свернуть планы по приобретению своего соотечественника, а вот "Сити" сворачивать переговоры с Лероем о продлении сотрудничества не стал.
Несмотря на то, что игрок сборной Германии будет лечиться минимум до февраля, "горожане" возобновили диалог с лагерем Сане.
Источник Evening Standard утверждает, что "Бавария" может вернуться за Сане и выдвинуть предложение о покупке уже в январе, поэтому январь выступает своего рода дедлайном, до которого "Сити" надеется заключить новый контракт с Лероем.
Если переговоры не увенчаются успехом, чемпионы Премьер-Лиги попросят за Сане 137 миллионов фунтов. "Горожане" не смогут блокировать уход Лероя, учитывая тот факт, что действующий контракт 23-летнего вингера истекает в июне 2021.
11.09.2019 00:05
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