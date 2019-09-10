Англичане переиграли сборную Косово в матче с восемью голами

Сборная Англии продлила свою 100-процентную серию в отборе к Евро-2020, переиграв Косово со счетом 5:3.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт устоял перед соблазном кардинально обновить состав своей команды относительно победы 4:0 над Болгарией в минувшую субботу и ограничился тремя перестановками. Так Трент Александер-Арнольд, Бен Чилуэлл и Джейдон Санчо вышли вместо Кирана Триппьера, Данни Роуза и Маркуса Рэшфорда.



Счет в матче на "Сент Мэри" был открыт уже спустя полминуты после начала. Майкл Кин отдал передачу прямо на соперника, а тот поспешил вывести на убойную позицию партнера, которым оказался Валон Бериша — 0:1.



Ответ последовал незамедлительно. На восьмой минуте Кин исправился за свой ляп, сделав скидку после розыгрыша углового, а Рахим Стерлинг с линии вратарской не мог промахнуться — 1:1.



Англичане продолжили атаковать и на 19-й минуте вышли вперед. Стерлинг совершил рывок вперед из центрального круга, после чего отдал налево Харри Кейну, а тот оторвался от защитника и пробил с острого угла между ног голкиперу — 2:1.



Даже уступая в счете и не владея инициативой, сборная Косово смотрелась очень достойно. Гости шли вперед при любой возможности и были заточены на удар.



У англичан с доведением своих комбинаций до удара было неважно, но подсобил соперник. На 38-й минуте Мергим Войвода в безобидной ситуации превратил прострел Санчо в автогол — 3:1.



До перерыва случились еще два гола. Сперва англичане организовали быструю контратаку благодаря скорости Стерлинга, Рахим перевел мяч с левого фланга на дальний край штрафной, где Санчо легко разобрался с защитником и расстрелял ворота — 4:1. А затем Стерлинг еще раз отправился в прорыв и вложил мяч в ногу Санчо, который уже находился перед пустыми воротами — 5:1.



Начало второго тайма получилось не менее удивительным, чем первого. На 49-й минуте Ведат Мурики не глядя сделал передачу на Беришу, а тот, неожиданно получив свободу в центральной зоне, в два касания отправил мяч в ворота — 5:2.



Спустя считанные минуты Мурики нарвался на фол Харри Магуайра в штрафной англичан и сам же реализовал назначенный пенальти — 5:3.



На 62-й минуте рефери поставил пенальти в противоположные ворота, зафиксировав нарушение правил на Баркли, однако Кейн не сумел пробить принадлежащего "Манчестер Сити" голкипера Аро Мурича.



В дальнейшем команды слегка остепенились. Англия в целом контролировала игру и имела шансы забить еще — например, удар Стерлинга был переведен Муричем в штангу, но счет уже не изменился.



Этот матч получился довольно необычным — и в силу того, что проходил на стадионе "Саутгемптона", и в силу характера игры. Косовары отлично понимали, что им ничего не светит, но в то же время им было нечего терять, а Англия изначально отнеслась к этому поединку как к выставочному, если не товарищескому.



Сборная Англии — сборная Косово — 5:3 (4:1)



Голы: Стерлинг 8, Кейн 19, Войвода 38 (авт), Санчо 44, 45 — Бериша 1, 49, Мурики 55 (авт).



Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Кин, Магуайр, Чилуэлл, Хендерсон, Райс, Баркли (Маунт 83), Стерлинг, Санчо (Рэшфорд 85), Кейн.