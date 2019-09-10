"Челси" решил не наказывать Дринкуотера

"Челси" решил не наказывать полузащитника Данни Дринкуотера, который был избит, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, на днях стало известно, что Дринкуотер, которого "Бернли" взял в аренду у "синих" на этот сезон, был избит шестью неизвестными возле ночного клуба в Манчестере после того, как напился и попытался увести девушку у коллеги-футболиста.



У 29-летнего англичанина не первый раз возникают проблемы с алкоголем и дисциплиной. Например, в мае Данни лишился водительских прав на 20 месяцев за то, что стал виновником автомобильной аварии в пьяном виде.



Будучи родительским клубом, "Челси" связался с Дринкуотером, чтобы уточнить обстоятельства произошедшего, однако Sky Sports удалось выяснить, что "синие" решили не применять никаких санкций к полузащитнику, оставив это право за "Бернли".



В минувший понедельник Дринкуотер провел встречу с главным тренером "бордовых" Шоном Дайчем, который может раскрыть детали их разговора на своей пресс-конференции в четверг.