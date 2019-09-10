Хадсон-Одои на пороге подписания нового контракта с "Челси"

Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои находится на пороге подписания нового контракта, который увеличит его зарплату до 180 тысяч фунтов в неделю.

Как известно, действующий контракт Хадсон-Одои истекает уже в следующем году, поэтому "синие" сильно рисковали в финансовом отношении, когда в январе и затем минувшим летом отказались продать Каллума в "Баварию".



Тем не менее, со временем Хадсон-Одои отбросил мысли о смене клуба. Внушительная по меркам Премьер-Лиги зарплата в 180 тыс. фунтов в неделю убедила 18-летнего англичанина связать свое будущее с "Челси".



Daily Express ожидает, что "Челси" может заключить новую сделку со своим воспитанником уже на этой неделе.



Эта неделя может стать для Хадсон-Одои знаменательной и по другой причине. По информации Goal, Каллум должен провести свой первый матч после перенесенной в апреле травмы ахилла, сыграв за команду U-23 "синих" против "Брайтона" в пятницу.