Хадсон-Одои на пороге подписания нового контракта с "Челси"

Каллум Хадсон-Одои Вингер "Челси" Каллум Хадсон-Одои находится на пороге подписания нового контракта, который увеличит его зарплату до 180 тысяч фунтов в неделю.

Как известно, действующий контракт Хадсон-Одои истекает уже в следующем году, поэтому "синие" сильно рисковали в финансовом отношении, когда в январе и затем минувшим летом отказались продать Каллума в "Баварию".

Тем не менее, со временем Хадсон-Одои отбросил мысли о смене клуба. Внушительная по меркам Премьер-Лиги зарплата в 180 тыс. фунтов в неделю убедила 18-летнего англичанина связать свое будущее с "Челси".

Daily Express ожидает, что "Челси" может заключить новую сделку со своим воспитанником уже на этой неделе.

Эта неделя может стать для Хадсон-Одои знаменательной и по другой причине. По информации Goal, Каллум должен провести свой первый матч после перенесенной в апреле травмы ахилла, сыграв за команду U-23 "синих" против "Брайтона" в пятницу.


Метки контракты, травмы, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2019 22:00

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  1. high-malvern 10.09.2019 22:52 # high-malvern
    Сезон 18/19: 10 игр в АПЛ - 0 голов, 1 голевая передача.
    Сезон 19/20: 0

    Зато новости о нем уже более года одни круче других. Наверное нереальныи топарь?

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  2. bushido 10.09.2019 22:15 # bushido
    Утятиной попахивает. 180 юнцу только скум мог бы предложить

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