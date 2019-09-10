Лукас Пиазон признал, что у него нет будущего в "Челси"
Продлив контракт с "Челси" на прошлой неделе, атакующий полузащитник Лукас Пиазон заявил, что это конец его карьеры на "Стэмфорд Бридж".
Пиазон находится в системе "синих" с юных лет, но все это время был вынужден скитаться по арендам в ожидании своего шанса в родительском клубе.
Лишь на прошлой неделе Лукас продлил сотрудничество с "Челси" до июня 2022, после чего в седьмой раз отправился в аренду — на сей раз в португальский "Риу Ави". Возвращаться назад бразилец не планирует.
"Мне 25, я уже несколько раз уходил в аренду. Я в "Челси" с 2011 года, и я почти везде побывал в Европе на правах аренды".
"Я устал играть здесь и там. Мне требуется место, где я буду чувствовать себя как дома. Я хочу знать, что в июле вернусь в одно и то же место, в один и тот же дом".
"Я мог провести хороший сезон в аренде, но затем я возвращался и вскоре вновь отправлялся в аренду. Уходить в аренду, играть хорошо, возвращаться, оказываться ненужным и снова уходить в аренду — в этом нет смысла".
"Я не могу лишь винить "Челси", потому что я сам соглашался на все это. Но, конечно, приходит время, когда ты понимаешь, что тебе не нужно снова отправляться в аренду — ты должен жить своей жизнью", — подтвердил свои намерения газете A Bola Пиазон.
10.09.2019 21:00
Просмотров: 899
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
айкью больше 10, не повезло пацану
(ответить)
Ну это типикал для пенсов. Выращивают плантации рабов.
(ответить)
легенда пенсов, сколько надрачивали
(ответить)
Здал парень. Когда покупали была надежда но сам себе не доказал что он хорошь. Во всей Европе он оказался ненужен некому что даже невыкупили его у Челси!
(ответить)
Легенда
(ответить)
он на что-то еще надеялся в этой помойке?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий