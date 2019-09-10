Лукас Пиазон признал, что у него нет будущего в "Челси"

Продлив контракт с "Челси" на прошлой неделе, атакующий полузащитник Лукас Пиазон заявил, что это конец его карьеры на "Стэмфорд Бридж".

Пиазон находится в системе "синих" с юных лет, но все это время был вынужден скитаться по арендам в ожидании своего шанса в родительском клубе.



Лишь на прошлой неделе Лукас продлил сотрудничество с "Челси" до июня 2022, после чего в седьмой раз отправился в аренду — на сей раз в португальский "Риу Ави". Возвращаться назад бразилец не планирует.



"Мне 25, я уже несколько раз уходил в аренду. Я в "Челси" с 2011 года, и я почти везде побывал в Европе на правах аренды".



"Я устал играть здесь и там. Мне требуется место, где я буду чувствовать себя как дома. Я хочу знать, что в июле вернусь в одно и то же место, в один и тот же дом".



"Я мог провести хороший сезон в аренде, но затем я возвращался и вскоре вновь отправлялся в аренду. Уходить в аренду, играть хорошо, возвращаться, оказываться ненужным и снова уходить в аренду — в этом нет смысла".



"Я не могу лишь винить "Челси", потому что я сам соглашался на все это. Но, конечно, приходит время, когда ты понимаешь, что тебе не нужно снова отправляться в аренду — ты должен жить своей жизнью", — подтвердил свои намерения газете A Bola Пиазон.