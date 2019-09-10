Лукас Пиазон признал, что у него нет будущего в "Челси"

Лукас Пиазон Продлив контракт с "Челси" на прошлой неделе, атакующий полузащитник Лукас Пиазон заявил, что это конец его карьеры на "Стэмфорд Бридж".

Пиазон находится в системе "синих" с юных лет, но все это время был вынужден скитаться по арендам в ожидании своего шанса в родительском клубе.

Лишь на прошлой неделе Лукас продлил сотрудничество с "Челси" до июня 2022, после чего в седьмой раз отправился в аренду — на сей раз в португальский "Риу Ави". Возвращаться назад бразилец не планирует.

"Мне 25, я уже несколько раз уходил в аренду. Я в "Челси" с 2011 года, и я почти везде побывал в Европе на правах аренды".

"Я устал играть здесь и там. Мне требуется место, где я буду чувствовать себя как дома. Я хочу знать, что в июле вернусь в одно и то же место, в один и тот же дом".

"Я мог провести хороший сезон в аренде, но затем я возвращался и вскоре вновь отправлялся в аренду. Уходить в аренду, играть хорошо, возвращаться, оказываться ненужным и снова уходить в аренду — в этом нет смысла".

"Я не могу лишь винить "Челси", потому что я сам соглашался на все это. Но, конечно, приходит время, когда ты понимаешь, что тебе не нужно снова отправляться в аренду — ты должен жить своей жизнью", — подтвердил свои намерения газете A Bola Пиазон.


Метки Пиазон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2019 21:00

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  1. kukuruzzo 10.09.2019 21:56 # kukuruzzo
    айкью больше 10, не повезло пацану

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  2. fc-oil 10.09.2019 21:55 # fc-oil
    Ну это типикал для пенсов. Выращивают плантации рабов.

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  3. lfcynwa 10.09.2019 21:38 # lfcynwa
    легенда пенсов, сколько надрачивали

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  4. chelsiukpro 10.09.2019 21:17 # chelsiukpro
    Здал парень. Когда покупали была надежда но сам себе не доказал что он хорошь. Во всей Европе он оказался ненужен некому что даже невыкупили его у Челси!

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  5. klementino 10.09.2019 21:17 # klementino
    Легенда

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  6. tursa 10.09.2019 21:15 # tursa
    он на что-то еще надеялся в этой помойке?

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