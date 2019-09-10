Мхитарян: "Я больше не чувствовал себя счастливым в Англии"

Плеймейкер Генрих Мхитарян заявил, что перестал чувствовать себя счастливым в "Арсенале", а потому легко согласился на переход в "Рому".

После своего трансфера из "Манчестер Юнайтед" в январе 2018 Мхитарян забил восемь голов в 39 матчах Премьер-Лиги за "канониров". На старте нового сезона Генрих не являлся основным для Унаи Эмери игроком, а потому "Рома" легко убедила 30-летнего армянина отправиться в аренду.



"Я должен наслаждаться игрой в футбол, где бы ни находился. В Англии я больше не чувствовал себя счастливым".



"Мне позвонил мой агент, и я захотел перейти, потому что это была отличная возможность для меня. Я даже не успел поговорить со своим агентом насчет денег".



"Возможно, я не так хорошо подходил английскому футболу, поэтому, думаю, мне требовались перемены".



"Теперь я в Риме, и я сосредоточен на своей новой команде. Это не шаг назад — здесь играют в отличный футбол. Я хотел сменить сценарий, и это была подходящая возможность", — цитирует Мхитаряна Sky Sports.