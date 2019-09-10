Клопп: "Трофеи никогда не были моей мотивацией"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что трофеи не являются для него источником мотивации.

В прошлом сезоне Клопп, наконец, выиграл свой первый трофей с "Ливерпулем", обеспечив "красным" их шестой кубок Лиги Чемпионов в истории.



В этой кампании мерсисайдский клуб уже успел завоевать Суперкубок Европы и пока лидирует в Премьер-Лиге, однако Юрген не ощущает себя таким же серийным коллекционером трофеев, как Хосеп Гвардиола или Жозе Моуриньо.



"Трофеи никогда не были моей мотивацией. Я хочу побеждать в каждом матче и делать своих игроков лучше день за днем. А там мы посмотрим, к чему это приведет".



"Мы были очень близки к титулу в прошлом году. Когда ты проигрываешь только один матч за весь сезон, и этого оказывается недостаточно, это очень жестоко".



"Но также это дает понять, что моя команда на многое способна. Да, титул Премьер-Лиги стал бы отличным подтверждением той упорной работы, что мы проделываем много лет", — цитирует Клоппа Daily Express.