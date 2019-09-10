"Тоттенхэм" потерял Ло Чельсо на срок до двух месяцев

Джовани Ло Чельсо "Тоттенхэм" объявил, что полузащитник Джовани Ло Чельсо угодил в лазарет на срок до двух месяцев.

Напомним, этот сезон Ло Чельсо проводит у "шпор" на правах аренды из "Реал Бетис". Пока Джовани никак себя не проявил, отметившись лишь тремя появлениями на замену в рамках Премьер-Лиги и суммарно сыграв один тайм.

Этот международный перерыв обернулся для 23-летнего полузащитника серьезной травмой, которую он получил в матче за сборную Аргентины против Чили.

В своем официальном заявлении "Тоттенхэм" сообщает, что теперь Ло Чельсо приступает к реабилитации, а к тренировкам в общей группе вернется ближе к концу октября, после чего ему потребуется время, чтобы привести себя в форму.

Таким образом, Ло Чельсо пропустит половину группового этапа Лиги Чемпионов, включая домашнюю встречу с "Баварией", и ряд матчей в Премьер-Лиге, включая выезд к "Ливерпулю" 27 октября.


Метки Ло Чельсо, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2019 18:00

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  1. anabanana94 10.09.2019 18:21 # anabanana94
    увидел новость и сказал - ептвоюмать!

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  2. liverpo0ol 10.09.2019 18:08 # liverpo0ol
    просто ло чольсо

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