Коллимор: "Рэшфорд рискует повторить судьбу Уолкотта"

Бывший игрок сборной Англии Стэн Коллимор посоветовал Маркусу Рэшфорду из "Манчестер Юнайтед" поскорее определиться с предпочтительной позицией, чтобы не стать еще одним Тео Уолкоттом.

За последнее время Рэшфорд в своем клубе и сборной Англии успел попробовать себя как в качестве центрального нападающего, так и в качестве вингера.



Среди экспертов и болельщиков не утихают дискуссии, какая позиция лучшего всего подходит для Маркуса, а сам 21-летний игрок сохраняет молчание на этот счет и, как кажется, пока не может сделать выбор.



Коллимор видит в этой неопределенности риск для Рэшфорда повторить судьбу 30-летнего Уолкотта, который является примером игрока, так и не сумевшего полностью раскрыть свой огромный потенциал.



"Если Рэшфорд не будет достаточно бдителен, рано или поздно он превратится в современного Тео Уолкотта. Того, в ком не видят чистого вингера или явного 9-го номера, но кто считается плохим мастером на все руки".



"Если он готов играть где угодно, лишь бы регулярно выступать за сборную Англии, то это его выбор".



"Но если это продлится следующие пять или 10 лет, тогда, опасаюсь, это может оказать негативный эффект на его карьеру".



"Можно будет простить Оле Гуннару Сульшеру, если он подумает: "Ну, у этого парня нет уверенности, чтобы заявить о себе как о 9-м номере в сборной Англии, так почему я должен использовать его в этой роли в, возможно, крупнейшем клубе мира? Уж лучше я пойду и куплю готового бомбардира, чем буду использовать того, кто не определился и не знает, чего хочет", — сообщил Коллимор Daily Mirror.