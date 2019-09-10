Йерри Мина оштрафован на 10 тысяч фунтов

Йерри Мина Защитник "Эвертона" Йерри Мина был оштрафован на 10 тысяч фунтов за нарушение запрета, связанного с букмекерскими конторами.

Напомним, в июле Ассоциация предъявила игроку сборной Колумбии обвинения касательно его съемок в рекламном ролике букмекера Betjuego.

Свою неправоту Мина полостью признал и даже принес извинения, поэтому FA, весьма жестко карающая за нарушение данного запрета, сочла возможным ограничиться денежным штрафном и предупреждением о том, что повторная провинность повлечет за себя более суровые санкции.

Еще одной причиной, почему Йерри избежал дисквалификации, стал тот факт, что все средства от съемок в ролике футболист пожертвовал собственному благотворительному фонду Yerry Mina Foundation, который помогает обездоленным детям на родине Мины.


Метки Мина, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2019 16:00

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  1. bes-ter 10.09.2019 16:09 # bes-ter
    Знаем мы эти фонда, "жертвуют" 100 паундов, а копченым хорошо если 50пенсов достается

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