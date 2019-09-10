"Ливерпуль" продлил контракт с Матипом до 2021 года
"Ливерпуль" воспользовался своей опцией и продлил контракт с защитником Жоэлем Матипом на 12 месяцев — до июня 2021.
В прошлом сезоне, когда Джо Гомес и Деян Ловрен угодили в лазарет, Матип великолепно себя проявил в качестве партнера Виргила Ван Дейка по центру обороны.
Успел Жоэль проявил себя и в этой кампании, открыв счет в победном для "красных" матче Премьер-Лиги против "Арсенала" (3:1).
The Athletic стало известно, что теперь Матип останется в "Ливерпуле" минимум до конца следующего сезона. "Красные" поступили таким образом, чтобы 28-летний камерунец отбросил мысли о смене клуба.
Напомним, что Матип выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Шальке-04" свободным агентом в 2016 году. Тогда Жоэль получил контракт на четыре года.
Ожидается, что теперь мерсисайдский клуб перейдет к согласованию новых контрактов с полузащитниками Джеймсом Милнером и Джорджиньо Вейналдумом.
10.09.2019 15:00
Просмотров: 1361
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Стерлинг
Де Брюйне
Ван Дейк
Кантэ
Алисон
(ответить)
https://sun9-38.userapi.com/c855024/v855024490/ea54e/ImdwNV87D2Q.jpg
жестока, но правда
(ответить)
CHAMPIONS LEAGUE FAPL FANTASY
https://gaming.uefa.com/en/uclfantasy/leagues/72PLAZU3FR/4F6666696369616C204641504C204C6561677565/omar-pidor
CODE: 72PLAZU3FR
(ответить)
YWNWA!!!
(ответить)
5 ваших любимых игроков АПЛ прямосейчас. Игроков своего клуба не берём в расчет
Де Хеа
Эриксен
Мэддисон
Б.Силва
Алли
Источник: http://fapl.ru/users/melwood-lfc/
кдб добавить хотелось...эх
(ответить)
По теме с ВВД у Матипа лучшая связка цз у ЛФК со времен Агер Шкртел.
Гомес дно с ВВд
(ответить)
дрим тим апл на ваш выбор? Мой выбор:
ДДХ
Волкер ВВд Магваер Робертсон
Кдб Силва канте
Салах Агуша стерлинг
(ответить)
Новый контракт не предложили, значит видит Клопп, что не дотягивает пока до уровня чел. Будут смотреть ещё, что получится. Но в прошлом сезоне конечно помог, норм отыграл вторую половину.
(ответить)
За все время его игры максимум 2-3 косяка допустил.
А поднабравшись уверенности рядом с ВВД еще и великолепно начал продвигать мяч вперед, причем и низом и верхом и собственным дриблингом. Надо продливать уже нормально и 130к хотя бы отваливать.
(ответить)
Сегодня будет трансляция от Эппл, где они будут новые продукты презентовать.
Прикиньте Миха такой запускает трансляцию на ютубе и перезентует новый сайт.
- мы создали абсолютно новый дизайн, это невероятно
- мы смогли адаптировать сайт под все мобильные девайсы, такого еще никогда не было
- теперь в комментариях можно плюсовать, добавлять стикеры и гиф-ки. Просто фантастика
Все обновления будут доступны в Европе и России уже сегодня. Для жителей Украины уже в октябре.
(ответить)
Мм, ловрен[2]
(ответить)
Просто > прайм Пердинанда
(ответить)
Лучше любого игрока Челси.
(ответить)
Ван дейк - баратрум
Матип - шейкер
(ответить)
Заслуженно. А в начале прошлого сезона был четвертым выбором - не устраивал истерик, просто ждал своего шанса и упорно тренировался. Вот что значит профессионализм! Уважаю!
(ответить)
шикарно, эванс на минималках
(ответить)
Крис Бош
(ответить)
норм, 2 сезона считай, как раз Гомес до твердо основного дорастет или можно будет этого Де Лигта у макарон забрать, если он прогрессировать будет.
(ответить)
Постепенно будут вводить Гомеза в основу после травмы, а Матипа переподпишут через годик, если не сдаст
(ответить)
КНЯЗЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий