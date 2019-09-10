"Ливерпуль" продлил контракт с Матипом до 2021 года

Жоэль Матип "Ливерпуль" воспользовался своей опцией и продлил контракт с защитником Жоэлем Матипом на 12 месяцев — до июня 2021.

В прошлом сезоне, когда Джо Гомес и Деян Ловрен угодили в лазарет, Матип великолепно себя проявил в качестве партнера Виргила Ван Дейка по центру обороны.

Успел Жоэль проявил себя и в этой кампании, открыв счет в победном для "красных" матче Премьер-Лиги против "Арсенала" (3:1).

The Athletic стало известно, что теперь Матип останется в "Ливерпуле" минимум до конца следующего сезона. "Красные" поступили таким образом, чтобы 28-летний камерунец отбросил мысли о смене клуба.

Напомним, что Матип выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Шальке-04" свободным агентом в 2016 году. Тогда Жоэль получил контракт на четыре года.

Ожидается, что теперь мерсисайдский клуб перейдет к согласованию новых контрактов с полузащитниками Джеймсом Милнером и Джорджиньо Вейналдумом.


Метки контракты, Ливерпуль, Матип

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1361

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. moneymaker 10.09.2019 17:19 # moneymaker
    Стерлинг
    Де Брюйне
    Ван Дейк
    Кантэ
    Алисон

    (ответить)

  2. largo-winch 10.09.2019 17:17 # largo-winch
    https://sun9-38.userapi.com/c855024/v855024490/ea54e/ImdwNV87D2Q.jpg

    жестока, но правда

    (ответить)

  3. rentv 10.09.2019 17:11 # rentv
    CHAMPIONS LEAGUE FAPL FANTASY
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  4. only--liverpool 10.09.2019 17:06 # only--liverpool
    YWNWA!!!

    (ответить)

  5. melwood-lfc 10.09.2019 16:44 # melwood-lfc
    5 ваших любимых игроков АПЛ прямосейчас. Игроков своего клуба не берём в расчет


    Де Хеа
    Эриксен
    Мэддисон
    Б.Силва
    Алли

    Источник: http://fapl.ru/users/melwood-lfc/


    кдб добавить хотелось...эх

    (ответить)

  6. rj1992 10.09.2019 16:24 # rj1992
    По теме с ВВД у Матипа лучшая связка цз у ЛФК со времен Агер Шкртел.
    Гомес дно с ВВд

    (ответить)

  7. rj1992 10.09.2019 16:22 # rj1992
    дрим тим апл на ваш выбор? Мой выбор:
    ДДХ
    Волкер ВВд Магваер Робертсон
    Кдб Силва канте
    Салах Агуша стерлинг

    (ответить)

  8. sausage 10.09.2019 16:21 # sausage
    Новый контракт не предложили, значит видит Клопп, что не дотягивает пока до уровня чел. Будут смотреть ещё, что получится. Но в прошлом сезоне конечно помог, норм отыграл вторую половину.

    (ответить)

  9. gerrard08 10.09.2019 16:12 # gerrard08
    За все время его игры максимум 2-3 косяка допустил.
    А поднабравшись уверенности рядом с ВВД еще и великолепно начал продвигать мяч вперед, причем и низом и верхом и собственным дриблингом. Надо продливать уже нормально и 130к хотя бы отваливать.

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  10. lfc-krr 10.09.2019 16:04 # lfc-krr
    Сегодня будет трансляция от Эппл, где они будут новые продукты презентовать.
    Прикиньте Миха такой запускает трансляцию на ютубе и перезентует новый сайт.

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    - мы смогли адаптировать сайт под все мобильные девайсы, такого еще никогда не было
    - теперь в комментариях можно плюсовать, добавлять стикеры и гиф-ки. Просто фантастика

    Все обновления будут доступны в Европе и России уже сегодня. Для жителей Украины уже в октябре.

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  11. narcot 10.09.2019 15:53 # narcot
    Мм, ловрен[2]

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  12. slash-lfc 10.09.2019 15:51 # slash-lfc
    Просто > прайм Пердинанда

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  13. ian 10.09.2019 15:43 # ian
    Лучше любого игрока Челси.

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  14. chr1s8rown 10.09.2019 15:43 # chr1s8rown
    Ван дейк - баратрум
    Матип - шейкер

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  15. liverpool888 10.09.2019 15:38 # liverpool888
    Заслуженно. А в начале прошлого сезона был четвертым выбором - не устраивал истерик, просто ждал своего шанса и упорно тренировался. Вот что значит профессионализм! Уважаю!

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  16. keane16 10.09.2019 15:37 # keane16
    шикарно, эванс на минималках

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  17. shakur 10.09.2019 15:35 # shakur
    Крис Бош

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  18. alexomck 10.09.2019 15:32 # alexomck
    норм, 2 сезона считай, как раз Гомес до твердо основного дорастет или можно будет этого Де Лигта у макарон забрать, если он прогрессировать будет.

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  19. lfc-krr 10.09.2019 15:32 # lfc-krr
    Постепенно будут вводить Гомеза в основу после травмы, а Матипа переподпишут через годик, если не сдаст

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  20. electric 10.09.2019 15:27 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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