"Ливерпуль" продлил контракт с Матипом до 2021 года

"Ливерпуль" воспользовался своей опцией и продлил контракт с защитником Жоэлем Матипом на 12 месяцев — до июня 2021.

В прошлом сезоне, когда Джо Гомес и Деян Ловрен угодили в лазарет, Матип великолепно себя проявил в качестве партнера Виргила Ван Дейка по центру обороны.



Успел Жоэль проявил себя и в этой кампании, открыв счет в победном для "красных" матче Премьер-Лиги против "Арсенала" (3:1).



The Athletic стало известно, что теперь Матип останется в "Ливерпуле" минимум до конца следующего сезона. "Красные" поступили таким образом, чтобы 28-летний камерунец отбросил мысли о смене клуба.



Напомним, что Матип выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Шальке-04" свободным агентом в 2016 году. Тогда Жоэль получил контракт на четыре года.



Ожидается, что теперь мерсисайдский клуб перейдет к согласованию новых контрактов с полузащитниками Джеймсом Милнером и Джорджиньо Вейналдумом.