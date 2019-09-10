Кану: "Продажа Ивоби была ошибкой"

Алекс Ивоби Бывший нападающий "Арсенала" Нванкво Кану считает, что "канониры" совершили ошибку, отпустив плеймейкера Алекса Ивоби в "Эвертон".

В заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" продал своего воспитанника Ивоби в "Эвертон" по сделке, стоимость которой может вырасти до 40 миллионов фунтов.

Вероятно, главный тренер "канониров" Унаи Эмери и его боссы решили, что могут позволить себе отпустить 23-летнего нигерийца после покупки Николя Пепе, однако Кану считает это ошибкой.

"Я бы сказал, что они совершили ошибку, 100 процентов. Я не знаю, почему они его отпустили".

"Этот парень — насквозь свой для "Арсенала". Он всегда хотел стараться изо всех сил на благо клуба. Он любит клуб, но играть в футбол — это не единственное, что он может".

"Болельщики должны были ценить то, что он делает из недели в неделю. Думаю, он все еще молод, он вырос в клубе, он знает все про клуб и хочет умереть за клуб. Ты хочешь обладать такого рода игроками в команде".

"Потеря такого игрока стала шоком. Мы сами его отпустили. Я не могу поверить, что это произошло, но таков футбол", — сообщил Кану Goal.


Метки Арсенал, Ивоби, Кану, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2019 14:00

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  1. tot35 10.09.2019 14:27 # tot35
    Да нее. Пепе лучше будет. Сто пудов.

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  2. slash-lfc 10.09.2019 14:02 # slash-lfc
    Пепе за 72, который до сих пор ни одного гола не забил в ЭйПиЭл, в то время как у Ивоби уже два вроде.

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