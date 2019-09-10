Кану: "Продажа Ивоби была ошибкой"

Бывший нападающий "Арсенала" Нванкво Кану считает, что "канониры" совершили ошибку, отпустив плеймейкера Алекса Ивоби в "Эвертон".

В заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" продал своего воспитанника Ивоби в "Эвертон" по сделке, стоимость которой может вырасти до 40 миллионов фунтов.



Вероятно, главный тренер "канониров" Унаи Эмери и его боссы решили, что могут позволить себе отпустить 23-летнего нигерийца после покупки Николя Пепе, однако Кану считает это ошибкой.



"Я бы сказал, что они совершили ошибку, 100 процентов. Я не знаю, почему они его отпустили".



"Этот парень — насквозь свой для "Арсенала". Он всегда хотел стараться изо всех сил на благо клуба. Он любит клуб, но играть в футбол — это не единственное, что он может".



"Болельщики должны были ценить то, что он делает из недели в неделю. Думаю, он все еще молод, он вырос в клубе, он знает все про клуб и хочет умереть за клуб. Ты хочешь обладать такого рода игроками в команде".



"Потеря такого игрока стала шоком. Мы сами его отпустили. Я не могу поверить, что это произошло, но таков футбол", — сообщил Кану Goal.