Бывший агент Фекира упрекнул Набиля
Экс-агент Набиля Фекира призвал плеймейкера "Реал Бетис" перестать дурить людей по поводу несостоявшегося перехода в "Ливерпуль".
В своем интервью L'Equipe Фекир выразил уверенность, что его трансфер в "Ливерпуль" летом 2018 сорвался вовсе не из-за проблем с коленом.
Несостоявшийся переезд в Англию стал причиной конфликта Фекира с агентом Жан-Пьером Бернесом, и тот не упустил возможности упрекнуть теперь уже своего бывшего клиента.
"Он должен прекратить это шоу и перестать считать людей за дураков. Каждый знает, что произошло".
"Трансфер в "Ливерпуль" сорвался по двум причинам. Первая — это его колено, хотя руководители английского клуба и не считали это непреодолимым препятствием. Вторая — это появление его иностранного псевдо-представителя, который в момент подписания контракта попросил начать переговоры заново. Между этим эпизодом и визитом медиков руководителя "Ливерпуля" решили отказаться от сделки", — сообщил Бернес L'Equipe.
10.09.2019 13:00
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Последние комментарии:
Быстро вывели на чистую воду грязного муслима и местных хейтеров. Ливапю это вам не коники из говна лепить.
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Попробовали переобуться и поменять правила игры на ходу?))
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Что-то много черноты с этим Кефиром. Походу хорошо, что не перешёл.
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кажись когда Фекир закончит карьеру, он в каком интервью или в своей "книге братья Фекиры" расскажет что реальной причиной срыва явились брат и родня Набиля, которые запросили еще денег, хотя уже была договоренность по суммам..... все сорвалось из за жадности, поэтому и агента побрили, когда он пытался переубедить, что будет только хуже
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Похоже на правду.
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Моё увожение бывшему агенту.
Наконец-то ситуация прояснилась.
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ахах норм заруинил инвалиду его сказку
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Уже заебли новости про него.
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Что там комменты были про плохой Ливерпуль в предыдущей новости?
уткнулись?
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