Бывший агент Фекира упрекнул Набиля

Набиль Фекир Экс-агент Набиля Фекира призвал плеймейкера "Реал Бетис" перестать дурить людей по поводу несостоявшегося перехода в "Ливерпуль".

В своем интервью L'Equipe Фекир выразил уверенность, что его трансфер в "Ливерпуль" летом 2018 сорвался вовсе не из-за проблем с коленом.

Несостоявшийся переезд в Англию стал причиной конфликта Фекира с агентом Жан-Пьером Бернесом, и тот не упустил возможности упрекнуть теперь уже своего бывшего клиента.

"Он должен прекратить это шоу и перестать считать людей за дураков. Каждый знает, что произошло".

"Трансфер в "Ливерпуль" сорвался по двум причинам. Первая — это его колено, хотя руководители английского клуба и не считали это непреодолимым препятствием. Вторая — это появление его иностранного псевдо-представителя, который в момент подписания контракта попросил начать переговоры заново. Между этим эпизодом и визитом медиков руководителя "Ливерпуля" решили отказаться от сделки", — сообщил Бернес L'Equipe.


Метки Ливерпуль, Лион, Реал Бетис, Фекир

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2602

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Последние комментарии:




  1. electric 10.09.2019 14:36 # electric
    Быстро вывели на чистую воду грязного муслима и местных хейтеров. Ливапю это вам не коники из говна лепить.

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  2. radik86radik 10.09.2019 13:59 # radik86radik
    Попробовали переобуться и поменять правила игры на ходу?))

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  3. slash-lfc 10.09.2019 13:50 # slash-lfc
    Что-то много черноты с этим Кефиром. Походу хорошо, что не перешёл.

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  4. algambra 10.09.2019 13:45 # algambra
    кажись когда Фекир закончит карьеру, он в каком интервью или в своей "книге братья Фекиры" расскажет что реальной причиной срыва явились брат и родня Набиля, которые запросили еще денег, хотя уже была договоренность по суммам..... все сорвалось из за жадности, поэтому и агента побрили, когда он пытался переубедить, что будет только хуже

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  5. lovrentiy 10.09.2019 13:42 # lovrentiy
    Похоже на правду.

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  6. largo-winch 10.09.2019 13:37 # largo-winch
    Моё увожение бывшему агенту.
    Наконец-то ситуация прояснилась.

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  7. fc-oil 10.09.2019 13:33 # fc-oil
    ахах норм заруинил инвалиду его сказку

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  8. gerrard08 10.09.2019 13:30 # gerrard08
    Уже заебли новости про него.

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  9. makaku 10.09.2019 13:15 # makaku
    Что там комменты были про плохой Ливерпуль в предыдущей новости?
    уткнулись?

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