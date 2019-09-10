Бывший агент Фекира упрекнул Набиля

Экс-агент Набиля Фекира призвал плеймейкера "Реал Бетис" перестать дурить людей по поводу несостоявшегося перехода в "Ливерпуль".

В своем интервью L'Equipe Фекир выразил уверенность, что его трансфер в "Ливерпуль" летом 2018 сорвался вовсе не из-за проблем с коленом.



Несостоявшийся переезд в Англию стал причиной конфликта Фекира с агентом Жан-Пьером Бернесом, и тот не упустил возможности упрекнуть теперь уже своего бывшего клиента.



"Он должен прекратить это шоу и перестать считать людей за дураков. Каждый знает, что произошло".



"Трансфер в "Ливерпуль" сорвался по двум причинам. Первая — это его колено, хотя руководители английского клуба и не считали это непреодолимым препятствием. Вторая — это появление его иностранного псевдо-представителя, который в момент подписания контракта попросил начать переговоры заново. Между этим эпизодом и визитом медиков руководителя "Ливерпуля" решили отказаться от сделки", — сообщил Бернес L'Equipe.