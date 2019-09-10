Видич: "Агуэро родился защитником"
Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич считает, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро был рожден защитником.
Сам Видич провел в "Юнайтед" восемь запоминающихся сезонов, зарекомендовав себя одним из лучших защитников в истории Премьер-Лиги.
Однако порой и Неманье приходилось нелегко, особенно когда в его соперниках оказывался Агуэро, который, как считает серб, обладает уникальными навыками.
"Агуэро выглядит незаинтересованным на футбольном поле. Он не кажется игроком, который совершит рывок на 10 метров, а затем — бах! — и он делает ускорение".
"Я убежден, Агуэро родился защитником. Он знает, куда пойдет мяч и где он может атаковать. Но в штрафной он может быстро менять направление благодаря низкому центру тяжести — особенно против крупных английских защитников".
"Он быстро бьет, он может поддержать игру, пойти в дриблинг и забить из-за пределов штрафной. Я играл против него, когда они победили нас 4:1 в сезоне Дэвида Мойеса".
"То был мой худший матч за "Юнайтед". Хотя я знаю, мне следовало бы назвать худшими два проигранных "Барселоне" финала Лиги Чемпионов, потому что проиграть их было ужасно", — сообщил Видич The Athletic.
10.09.2019 12:00
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