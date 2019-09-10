Гиггз назвал следующий шаг, который должен сделать Джеймс

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз назвал следующий шаг, который должен сделать вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс.

21-летний Джеймс не только великолепно начал свою карьеру в новом клубе, но и превращается в определяющего игрока сборной — накануне Даниэль принес валлийцам победу над белорусами в товарищеском матче в Кардиффе (1:0).



Таким образом, на счету Джеймса четыре гола в шести последних матчах за клуб и сборную, и Гиггз ставит перед своим подопечным задачу добавить в стабильности.



"Он один из тех игроков, про которых ты знаешь, на что они способны, но тебе все равно их не остановить".



"Он забивает так много и может как обороняться, так и атаковать. Когда он был моложе, ты хотел, чтобы он, как и любой другой молодой вингер, добавил бы при игре возле чужих ворот и забивал больше голов. Теперь он делает это".



"Он удивительным образом начал сезон. Его следующий шаг — обрести эту стабильность, которую он пока показывает. Ему нужно продолжать в том же духе".



"У меня нет сомнений, что он добавит и в этом, потому что он хочет быть лучшим", — цитирует Гиггза Sky Sports.



