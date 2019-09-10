Гиггз назвал следующий шаг, который должен сделать Джеймс
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз назвал следующий шаг, который должен сделать вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс.
21-летний Джеймс не только великолепно начал свою карьеру в новом клубе, но и превращается в определяющего игрока сборной — накануне Даниэль принес валлийцам победу над белорусами в товарищеском матче в Кардиффе (1:0).
Таким образом, на счету Джеймса четыре гола в шести последних матчах за клуб и сборную, и Гиггз ставит перед своим подопечным задачу добавить в стабильности.
"Он один из тех игроков, про которых ты знаешь, на что они способны, но тебе все равно их не остановить".
"Он забивает так много и может как обороняться, так и атаковать. Когда он был моложе, ты хотел, чтобы он, как и любой другой молодой вингер, добавил бы при игре возле чужих ворот и забивал больше голов. Теперь он делает это".
"Он удивительным образом начал сезон. Его следующий шаг — обрести эту стабильность, которую он пока показывает. Ему нужно продолжать в том же духе".
"У меня нет сомнений, что он добавит и в этом, потому что он хочет быть лучшим", — цитирует Гиггза Sky Sports.
10.09.2019 11:00
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Последние комментарии:
очередной дельфин ныряльщик. подрастает смена гавновноглатателю янгу
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пока в порядке, главное чтобы не перехвалили.
скромность украшает человека.
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Хорош парнишка...еше Маунт и Абрахам из Челси доставляют кайф от своей игры...Будущие Гигз,Лэмпард и Дрогба
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С энергией и напором у парня всё в порядке. Но есть ощущение, что ему нехватает качества паса/прострела. И футбольной хитрости пока маловато.
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При чем на разных флангах хуярит. И голы на исполнение все.
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В обороне отрабатывает, рвет весь матч в одном ритме, правый фланг полностью себя оправдывает. Отличный трансфер. Лучше так, чем покупать "санчесов".
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