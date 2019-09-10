Гиггз назвал следующий шаг, который должен сделать Джеймс

Даниэль Джеймс Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз назвал следующий шаг, который должен сделать вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс.

21-летний Джеймс не только великолепно начал свою карьеру в новом клубе, но и превращается в определяющего игрока сборной — накануне Даниэль принес валлийцам победу над белорусами в товарищеском матче в Кардиффе (1:0).

Таким образом, на счету Джеймса четыре гола в шести последних матчах за клуб и сборную, и Гиггз ставит перед своим подопечным задачу добавить в стабильности.

"Он один из тех игроков, про которых ты знаешь, на что они способны, но тебе все равно их не остановить".

"Он забивает так много и может как обороняться, так и атаковать. Когда он был моложе, ты хотел, чтобы он, как и любой другой молодой вингер, добавил бы при игре возле чужих ворот и забивал больше голов. Теперь он делает это".

"Он удивительным образом начал сезон. Его следующий шаг — обрести эту стабильность, которую он пока показывает. Ему нужно продолжать в том же духе".

"У меня нет сомнений, что он добавит и в этом, потому что он хочет быть лучшим", — цитирует Гиггза Sky Sports.



Метки видео, Гиггз, Джеймс, Манчестер Юнайтед, сборная Уэльса

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 10.09.2019 11:57 # frisby
    очередной дельфин ныряльщик. подрастает смена гавновноглатателю янгу

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  2. manutd-20champ 10.09.2019 11:53 # manutd-20champ
    пока в порядке, главное чтобы не перехвалили.
    скромность украшает человека.

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  3. liverpool1892est 10.09.2019 11:16 # liverpool1892est
    Хорош парнишка...еше Маунт и Абрахам из Челси доставляют кайф от своей игры...Будущие Гигз,Лэмпард и Дрогба

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  4. udaff 10.09.2019 11:13 # udaff
    С энергией и напором у парня всё в порядке. Но есть ощущение, что ему нехватает качества паса/прострела. И футбольной хитрости пока маловато.

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  5. mancunia-planet 10.09.2019 11:07 # mancunia-planet
    При чем на разных флангах хуярит. И голы на исполнение все.

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  6. mancunia-planet 10.09.2019 11:04 # mancunia-planet
    В обороне отрабатывает, рвет весь матч в одном ритме, правый фланг полностью себя оправдывает. Отличный трансфер. Лучше так, чем покупать "санчесов".

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