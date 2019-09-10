Рамос надеется, что Погба еще перейдет в "Реал"

Капитан "Реала" Серхио Рамос объяснил, почему хочет перехода полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба на "Сантьяго Бернабеу".

Минувшим летом Королевский клуб не смог подтвердить серьезность своих намерений в отношении Погба достойным предложением, хотя сам Поль был открыт к уходу из "Юнайтед".



Тем не менее, Рамос надеется, что "Реал" еще вернется за 26-летним игроком сборной Франции в будущем.



"Думаю, двери "Реала" всегда открыты к хорошим игрокам вроде него. На мой взгляд, Погба является одним из лучших игроков".



"Он игрок другого уровня, и он подтвердил свой класс в "Ювентусе" и "Манчестер Юнайтед". Думаю, он придает баланс команде. Он великолепно атакует и обладает удивительными физическими данными", – сообщил Рамос Daily Express.