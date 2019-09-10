Рамос надеется, что Погба еще перейдет в "Реал"
Капитан "Реала" Серхио Рамос объяснил, почему хочет перехода полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба на "Сантьяго Бернабеу".
Минувшим летом Королевский клуб не смог подтвердить серьезность своих намерений в отношении Погба достойным предложением, хотя сам Поль был открыт к уходу из "Юнайтед".
Тем не менее, Рамос надеется, что "Реал" еще вернется за 26-летним игроком сборной Франции в будущем.
"Думаю, двери "Реала" всегда открыты к хорошим игрокам вроде него. На мой взгляд, Погба является одним из лучших игроков".
"Он игрок другого уровня, и он подтвердил свой класс в "Ювентусе" и "Манчестер Юнайтед". Думаю, он придает баланс команде. Он великолепно атакует и обладает удивительными физическими данными", – сообщил Рамос Daily Express.
10.09.2019 10:00
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Рамос такой же пидорас как и черная залупа.Вот и поддерживает его...Просто заговор какой то
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Ага блять... Человек-баланс.
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