Рамос надеется, что Погба еще перейдет в "Реал"

Поль Погба Капитан "Реала" Серхио Рамос объяснил, почему хочет перехода полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба на "Сантьяго Бернабеу".

Минувшим летом Королевский клуб не смог подтвердить серьезность своих намерений в отношении Погба достойным предложением, хотя сам Поль был открыт к уходу из "Юнайтед".

Тем не менее, Рамос надеется, что "Реал" еще вернется за 26-летним игроком сборной Франции в будущем.

"Думаю, двери "Реала" всегда открыты к хорошим игрокам вроде него. На мой взгляд, Погба является одним из лучших игроков".

"Он игрок другого уровня, и он подтвердил свой класс в "Ювентусе" и "Манчестер Юнайтед". Думаю, он придает баланс команде. Он великолепно атакует и обладает удивительными физическими данными", – сообщил Рамос Daily Express.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Рамос, Реал

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 10.09.2019 11:17 # liverpool1892est
    Рамос такой же пидорас как и черная залупа.Вот и поддерживает его...Просто заговор какой то

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  2. udaff 10.09.2019 10:15 # udaff
    Ага блять... Человек-баланс.

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