Фекир: "Мой переход в "Ливерпуль" сорвался не из-за колена"

Набиль Фекир Плеймейкер "Реал Бетис" Набиль Фекир опроверг слухи о том, что его переход в "Ливерпуль" летом 2018 сорвался из-за результатов медицинского обследования.

Летом 2018 "Ливерпуль" и "Лион", за который тогда выступал Фекир, полностью договорились об условиях сделки стоимостью 53 миллиона фунтов, а сам Набиль, как поговаривают, уже поучаствовал в фотосессии с красной футболкой и записал приветственное интервью.

Однако в самый последний момент трансфер сорвался — предположительно, из-за выявленных во время медобследования опасений насчет состояния колена Фекира.

26-летний француз, который минувшим летом шокировал многих, отправившись в "Реал Бетис" за 22 млн. фунтов, более года хранил молчание, но сейчас все-таки решил рассказать, почему не перешел в "Ливерпуль".

"Было сказано много лжи, и это повлияло на меня. Это ранило меня и мою семью. Особенно когда ты знаешь, что это неправда".

"Сказанное в то время не было правдой. Мое колено в хорошем состоянии. Я прошел быструю медицинскую проверку в Клерфонтене, и мое колено даже не упоминалось. Если бы мое колено было так плохо, разве президент "Лиона" сделал бы такое громадное предложение, чтобы удержать меня?"

"Люди говорили, что трансфер мог сорваться из-за моей семьи, и это худшее предположение. Это ложь. Однако с этим приходится жить".

"Хотите правду? Даже я не знаю — уверяю вас! Я прошел медицинское обследование, а затем "Ливерпуль" решил не покупать меня. В какой-то момент они захотели, чтобы я поверил, что сделка сорвалась из-за моего колена — но им просто нужно было найти оправдание".

"Пройденные мной медицинские тесты в Клерфонтене показали очень четкие результаты — мое колено в прекрасном состоянии, и я хорошо себя чувствую. У меня нет совершенно никаких проблем с коленом", — сообщил Фекир L'Equipe.


Метки Ливерпуль, Лион, Реал Бетис, Фекир

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 3113

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 10.09.2019 11:00 # tigerpool
    Даже за 22 никто не захотел подписать его после ЛФК. Потому и ушел в донный Бетис. Это уже о чем-то говорит. Так что повезло, что не купили. И без него выиграли ЛЧ, да и он не стоит 53 млн

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  2. mototroller 10.09.2019 10:47 # mototroller
    Ливерпук гнилой клупп пидорасов

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  3. liverfun 10.09.2019 10:40 # liverfun
    Очевидно, что что-то случилось в самый последний момент, ибо в ливерпуле бы никто не стал запариваться до последнего. Может действительно нашли проблему с коленом, может фекир захотел пристроить своего брательника и заявил об этом перед самым подписанием контракта, а может французы захотели изменить условия сделки в последний момент, но не верится, что фекир не знает, что случилось.
    Сейчас ясно, что лохами в итоге оказались лион и фекир

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  4. gerrard08 10.09.2019 10:39 # gerrard08
    После того как лфк забраковал его, вообще карьера пацана по жопе пошла. Даже жаль его немного.

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  5. lampard78 10.09.2019 10:27 # lampard78
    Всё-таки версия с коленом похожа на правду, ведь тогда, после медосмотра в Ливере, интерес к нему потеряли вообще все одномоментно.

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  6. pavlix76 10.09.2019 10:13 # pavlix76
    Не хотели еще одного араба со всеми родственниками на Альбион пускать.

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  7. lfc-krr 10.09.2019 10:05 # lfc-krr
    Сгорел, что не стал победителем ЭльЧэ..
    Цыгане лаят, караван идет

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  8. electric 10.09.2019 09:49 # electric
    Так и знал, что нельзя доверять этому муслиму.
    Вовремя соскочили красные. Князи!

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  9. mcfc-fantactic 10.09.2019 09:40 # mcfc-fantactic
    Повезло что не попал в рабство к колбасным, Стерлинг ели свалил к Королям!

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  10. pakhrudinov 10.09.2019 09:36 # pakhrudinov
    Все элементарно объясняется - портовые шлюхи

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  11. makeewadim 10.09.2019 09:22 # makeewadim
    его бы в ттх

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  12. liverpool1892est 10.09.2019 09:02 # liverpool1892est
    Кефир пиздабол...хорошо что его не взяли

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