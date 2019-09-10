Фекир: "Мой переход в "Ливерпуль" сорвался не из-за колена"
Плеймейкер "Реал Бетис" Набиль Фекир опроверг слухи о том, что его переход в "Ливерпуль" летом 2018 сорвался из-за результатов медицинского обследования.
Летом 2018 "Ливерпуль" и "Лион", за который тогда выступал Фекир, полностью договорились об условиях сделки стоимостью 53 миллиона фунтов, а сам Набиль, как поговаривают, уже поучаствовал в фотосессии с красной футболкой и записал приветственное интервью.
Однако в самый последний момент трансфер сорвался — предположительно, из-за выявленных во время медобследования опасений насчет состояния колена Фекира.
26-летний француз, который минувшим летом шокировал многих, отправившись в "Реал Бетис" за 22 млн. фунтов, более года хранил молчание, но сейчас все-таки решил рассказать, почему не перешел в "Ливерпуль".
"Было сказано много лжи, и это повлияло на меня. Это ранило меня и мою семью. Особенно когда ты знаешь, что это неправда".
"Сказанное в то время не было правдой. Мое колено в хорошем состоянии. Я прошел быструю медицинскую проверку в Клерфонтене, и мое колено даже не упоминалось. Если бы мое колено было так плохо, разве президент "Лиона" сделал бы такое громадное предложение, чтобы удержать меня?"
"Люди говорили, что трансфер мог сорваться из-за моей семьи, и это худшее предположение. Это ложь. Однако с этим приходится жить".
"Хотите правду? Даже я не знаю — уверяю вас! Я прошел медицинское обследование, а затем "Ливерпуль" решил не покупать меня. В какой-то момент они захотели, чтобы я поверил, что сделка сорвалась из-за моего колена — но им просто нужно было найти оправдание".
"Пройденные мной медицинские тесты в Клерфонтене показали очень четкие результаты — мое колено в прекрасном состоянии, и я хорошо себя чувствую. У меня нет совершенно никаких проблем с коленом", — сообщил Фекир L'Equipe.
10.09.2019 09:00
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Последние комментарии:
Даже за 22 никто не захотел подписать его после ЛФК. Потому и ушел в донный Бетис. Это уже о чем-то говорит. Так что повезло, что не купили. И без него выиграли ЛЧ, да и он не стоит 53 млн
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Ливерпук гнилой клупп пидорасов
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Очевидно, что что-то случилось в самый последний момент, ибо в ливерпуле бы никто не стал запариваться до последнего. Может действительно нашли проблему с коленом, может фекир захотел пристроить своего брательника и заявил об этом перед самым подписанием контракта, а может французы захотели изменить условия сделки в последний момент, но не верится, что фекир не знает, что случилось.
Сейчас ясно, что лохами в итоге оказались лион и фекир
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После того как лфк забраковал его, вообще карьера пацана по жопе пошла. Даже жаль его немного.
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Всё-таки версия с коленом похожа на правду, ведь тогда, после медосмотра в Ливере, интерес к нему потеряли вообще все одномоментно.
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Не хотели еще одного араба со всеми родственниками на Альбион пускать.
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Сгорел, что не стал победителем ЭльЧэ..
Цыгане лаят, караван идет
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Так и знал, что нельзя доверять этому муслиму.
Вовремя соскочили красные. Князи!
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Повезло что не попал в рабство к колбасным, Стерлинг ели свалил к Королям!
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Все элементарно объясняется - портовые шлюхи
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его бы в ттх
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Кефир пиздабол...хорошо что его не взяли
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