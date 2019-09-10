Фекир: "Мой переход в "Ливерпуль" сорвался не из-за колена"

Плеймейкер "Реал Бетис" Набиль Фекир опроверг слухи о том, что его переход в "Ливерпуль" летом 2018 сорвался из-за результатов медицинского обследования.

Летом 2018 "Ливерпуль" и "Лион", за который тогда выступал Фекир, полностью договорились об условиях сделки стоимостью 53 миллиона фунтов, а сам Набиль, как поговаривают, уже поучаствовал в фотосессии с красной футболкой и записал приветственное интервью.



Однако в самый последний момент трансфер сорвался — предположительно, из-за выявленных во время медобследования опасений насчет состояния колена Фекира.



26-летний француз, который минувшим летом шокировал многих, отправившись в "Реал Бетис" за 22 млн. фунтов, более года хранил молчание, но сейчас все-таки решил рассказать, почему не перешел в "Ливерпуль".



"Было сказано много лжи, и это повлияло на меня. Это ранило меня и мою семью. Особенно когда ты знаешь, что это неправда".



"Сказанное в то время не было правдой. Мое колено в хорошем состоянии. Я прошел быструю медицинскую проверку в Клерфонтене, и мое колено даже не упоминалось. Если бы мое колено было так плохо, разве президент "Лиона" сделал бы такое громадное предложение, чтобы удержать меня?"



"Люди говорили, что трансфер мог сорваться из-за моей семьи, и это худшее предположение. Это ложь. Однако с этим приходится жить".



"Хотите правду? Даже я не знаю — уверяю вас! Я прошел медицинское обследование, а затем "Ливерпуль" решил не покупать меня. В какой-то момент они захотели, чтобы я поверил, что сделка сорвалась из-за моего колена — но им просто нужно было найти оправдание".



"Пройденные мной медицинские тесты в Клерфонтене показали очень четкие результаты — мое колено в прекрасном состоянии, и я хорошо себя чувствую. У меня нет совершенно никаких проблем с коленом", — сообщил Фекир L'Equipe.