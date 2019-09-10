Тренер сборной Косово: "Англия — лучшая команда в мире"

Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд назвал Англию лучшей командой в мире.

Скромная по футбольным меркам сборная Косово удивила многих, до сих пор не потерпев ни одного поражения в рамках отбора к Евро-2020, тогда как Англия выиграла все три своих матча с соперниками по Группе A.



Во вторник вечером Англия и Косово сойдутся на "Сент Мэри", и в преддверии этого матча 68-летний швейцарец Шалланд выразил максимальное уважение к сопернику.



"Мы — Косово, и мы будем противостоять здесь одной из лучших команд в мире, а по моему мнению — лучшей в мире".



"Моя философия подразумевает, что такие матчи не обязательно играть, если ты не мечтаешь. Мы должны мечтать и сделать все возможное, чтобы доставить Англии проблем".



"Завтра увидим, потому что Косово — молодая Федерация, и мы никогда не играли против такого рода соперника".



"Мне как тренеру сложно подобрать правильные слова к этому матчу. Если я скажу "мы приехали за победой", многие люди скажут, что я чересчур о себе возомнил. Если я скажу "у Англии невозможно выиграть", я должен сменить работу".



"Никто и представить не мог, что уже после четырех матчей мы будем играть здесь в Англии за первое место".



"Для меня очевидно, что это будет очень, очень сложный матч, но это возможность нашей очень молодой команде увидеть очень, очень высокий уровень", — цитирует Шалланда Sky Sports.



Добавим, беспроигрышная серия косоваров не ограничивается этим отборочным циклом. После назначения Шалланда в феврале 2014 национальная команда ни разу не уступила в 14 матчах.