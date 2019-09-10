Уэс Браун прочит звездное будущее Ван-Биссаке

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун считает, что Аарон Ван Биссака способен стать одним из лучших правых защитников в мире.

21-летний Ван-Биссака великолепно освоился в команде Оле Гуннара Сульшера после своего перехода из "Кристал Пэлас" за 50 миллионов фунтов минувшим летом, хотя за плечами у него был только один полный сезон на уровне Премьер-Лиги.



По мнению Брауна, у Ван-Биссаки огромный потенциал, и Аарон становится тем, против кого никто не хочет играть.



"Пока он великолепен. Наверное, он является самым стабильным новичком "Юнайтед". Он выходил в старте на каждый матч, он очень атлетичен и хорош в отборе".



"Он пришел из "Кристал Пэлас", и люди сомневались, будет ли он достаточно хорош для "Манчестер Юнайтед", но уже в первом матче он показал, что готов играть на этом уровне. Он получает от этого удовольствие и находится там, где хочет быть".



"Если он продолжит в том же духе, он станет одним из лучших на этой позиции. Он еще очень молод, он рассудителен, и он великолепен во всем — в отборах, в преследовании соперника".



"Я даже видел некоторых более классных игроков, которые не смеют идти на него. Они поворачиваются назад и отдают мяч".



"Он того рода игрок, которому никто не хочет противостоять, потому что он пойдет в единоборство, не щадя себя".



"Люди говорят, что он чересчур стелется в подкатах, но я думаю, он идеально выбирает для этого время".



"Когда в твоей команде есть такой игрок, и соперник понимает, что ему не пройти его, это становится преимуществом твой команды, потому что соперник начинает играть назад", — сообщил Браун Paddy Power.