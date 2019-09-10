Даже Кейн не является незаменимым для Саутгейта
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что даже капитан Харри Кейн не является для него незаменимым.
В минувшую субботу Кейн отметился хет-триком против сборной Болгарии и теперь имеет на своем счету 25 голов за национальную команду, обойдя по этому показателю легендарного Джеффа Херста и приблизившись к рекорду Уэйна Руни.
В преддверии матча против сборной Косово Саутгейт подтвердил, что нападающий "Тоттенхэм" вновь появится в стартовом составе, однако Гарет не боится усадить в запас Харри, если тот будет не в форме.
"Например, минувшим летом мы решили, что он не готов к выходу в стартовом составе, поэтому я не думаю, что какой-либо игрок вообще может быть незаменимым. Иначе это опасная дорожка для любой команды и нездоровая ситуация для самого игрока".
"Что касается завтрашнего матча, то не будет никакого вреда, если я скажу, что он выйдет в старте — обычно его уровень игры настолько высок, что его отправка в запас является редким событием", — цитирует Саутгейта Sky Sports.
10.09.2019 06:00
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Конечно приблизился. Еще столько же забить надо. И как же надоело что везде его пихают как суперзвезду и надежду сборной
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